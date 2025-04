Iza combina look com a filha, Nala, em clique inédito

A cantora Iza usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para compartilhar um compilado de fotos do mês de março. Veja!

A cantora Iza usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para compartilhar um compilado de fotos do mês de março. Dentre os registros, ela mostrou momentos com sua filha, Nala, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

Em meio aos conteúdos, ela posou com a filha no colo durante uma viagem aérea. Para a ocasião, ambas vestiram uma camiseta branca e calça preta.

Também exibiu sua boa forma ao posar de frente para o espelho. Além disso, compartilhou momentos de backstage e de curtição no show de Justin Timberlake no festival Lollapalooza, no último domingo. 'Tamo junto, marçinho', escreveu na legenda

Veja a foto de Iza com Nala:

Iza com Nala - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Iza falou sobre a maternidade."Tenho uma deusinha em casa", comentou carinhosamente sobre a sua filha. "Estou curtindo muito esse momento e a Nala é o maior presente que chegou para mim," falou a cantora. "Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito grande. A gente aprende o que é realmente importante, o que é prioridade. Estou muito feliz", completou a artista à revista Quem.

Em outro momento, Yuri Lima também falou sobre a paternidade. Em entrevista à 'Quem', o atleta abriu o coração ao falar sobre a relação com Iza e a herdeira. "Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", declarou ele.

Yuri Lima, que está longe dos campos após sua saída do Mirassol, contou que está aproveitando cada momento ao lado de Nala. "Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa. Eu fico mais com a Nala também, fico mais em casa. Para mim, esta fase está sendo maravilhosa", disse ele, por fim.

Veja as outras fotos compartilhdas por Iza: