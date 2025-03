Enquanto organizavam as roupas no Quarto Nordeste, Eva e Renata tiveram um desentendimento na manhã desta sexta-feira, 28

Na manhã desta sexta-feira, 28, Eva e Renata se desentenderam enquanto dobravam as roupas recém-lavadas no Quarto Nordeste. As duas, que entraram no reality show como dupla, se irritaram com a maneira da outra organizar a bagunça.

"Eu boto [a roupa], Renata, em cima da sua cama. Amiga, eu estou dobrando e você está 'descoisando'", disse Eva após a bailarina mudar a roupa de lugar.

"Ai, como tu 'está' uó", respondeu Renata. "Eu? Por que?", retrucou Eva.

"O jeito que está falando", esclareceu a loira, saindo do quarto. "Valha-me, Deus. Tu que 'está' muito sentida", disparou Eva na sequência.

Sisters revelam novos alvos após eliminação de Aline

A eliminação de Aline do BBB 25 marca o início de um novo ciclo no reality show da TV Globo! Durante a madrugada de quarta-feira, 26, as sisters Renata e Eva, adversárias diretas da ex-policial militar, conversaram sobre os próximos passos do jogo.

Com a saída de Aline, as participantes definiram estratégias e revelaram quais brothers rivais serão seus alvos daqui para frente. De acordo com Renata, caso ela ganhasse novamente a liderança, colocaria Delma ao paredão.

"Se hoje eu fosse líder, eu indicaria a Delma. Pra mim, é uma distribuição de ódio gratuito sem necessidade, sem explicação", declarou a bailarina. Eva, por sua vez, concordou com o ponto de vista da amiga: "[Delma] Não tem argumento", disse ela.

Em seguida, a sister afirmou que Vinicius é seu alvo para a próxima berlinda. "A minha prioridade de voto é o Vinícius, pelas coisas que ele fez comigo. E eu nunca voltei nele. [...] Ele xingou a dona Vilma", comentou Eva, por fim.

Na mira das bailarinas? 👀 Eva e Renata estão falando quem são os seus alvos agora. 🎯 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/A0BLInENAl — Multishow (@multishow) March 26, 2025

