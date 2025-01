BBB 25: Thamiris reclama após Mateus ajudar sister em prova: 'Tem que ter maldade'

A sister Thamiris demonstrou incômodo ao relatar que Mateus ajudou outra adversária durante a prova de resistência no BBB 25

A sister Thamiris, uma das finalistas da Prova do Líder do BBB 25, fez um breve desabafo na tarde desta sexta-feira, 31, a respeito de uma atitude de Mateus. Durante conversa com Vitória Strada, amiga do brother, ela comentou sobre o 'vacilo' do colega na dinâmica ao ajudar duas vezes outra adversária.

Na prova, uma pessoa da dupla precisa contar as moedas que caem do teto em busca do número mais aproximado de moedas. Enquanto isso, o participante que está no gramado precisa apertar um botão quando sua dupla ficar em primeiro lugar no ranking da contagem de moedas.

Thamiris, então, contou que Mateus alertou Eva, que estava distraída, para que ela apertasse o botão no tempo certo e não fosse desclassificada. No entanto, de acordo com ela, a atitude do brother não foi legal, uma vez que todos estão disputando a liderança da semana.

"Tem que ter raciocínio. Tem que ter maldade. Elas colocam a gente no paredão. Não vou dar na mão de quem me bota [no paredão]", declarou a sister. Vale lembrar que, até a tarde desta sexta-feira, 31, além de Thamiris e Camila, sua dupla, Renata e Eva e Gabriel e Maike também seguem na prova de resistência.

No BBB 25, Gracyanne Barbosa cai no choro ao relembrar fase difícil

A musa fitness Gracyanne Barbosa não conseguiu segurar o choro durante a prova de resistência do BBB 25 na madrugada desta sexta-feira, 31. Enquanto estava sentada nos banquinhos na área externa sem poder dormir, ela relembrou as dificuldades que viveu no início da carreira.

A sister contou que o momento a lembrou de quando passou noites dormindo na rua. "Eu já tive que dormir na rua, e tinha que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória", contou Gracyanne, que foi consolada por alguns brothers.

