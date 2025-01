BBB 25: Gracyanne Barbosa cai no choro ao relembrar fase difícil: 'Já tive'

A musa fitness Gracyanne Barbosa não conseguiu segurar o choro durante a prova de resistência do BBB25 na madrugada desta sexta-feira, 31

A musa fitness Gracyanne Barbosa não conseguiu segurar o choro durante a prova de resistência do BBB25 na madrugada desta sexta-feira, 31. Enquanto estava sentada nos banquinhos na área externa sem poder dormir, ela relembrou as dificuldades que viveu no início da carreira.

A sister contou que o momento a lembrou de quando passou noites dormindo na rua. “Eu já tive que dormir na rua, e tinha que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória”, contou Gracyabbem que foi consolada por alguns brothers.

Essa não foi a primeira vez que a empresária se emocionou ao lembrar de seu passado. No segundo dia de confinamento, ela recordou as dificuldades que enfrentou antes da fama, ao se mudar de Campo Grande (MS) para o Rio de Janeiro.

"Mas minha família não podia saber que eu estava passando fome, minha mãe nunca soube. Eu ligava para ela: 'Está tudo ótimo'. Eu não tinha onde dormir", recordou.

BBB 25: Gracyanne Barbosa alfineta brother: 'Maria vai com as outras'

O almoço pós-Big Fone rendeu muito assunto no BBB 25. Na academia da casa, na tarde desta quinta-feira, 30, Gracyanne Barbosa conversou com sua irmã, Giovanna, e elas relembraram alguns momentos da dinâmica.

"Eu achei o Maike muito 'Maria vai com as outras'. Aqui depois ele nem sabia que ele tinha sugerido a Camilla com o Diogo. Seria uma sugestão muito maldosa. Acho que não teria problema porque a Camilla é muito coração e o Diogo muito paciente, mas só de sugerir, é muito ruim", disse a musa fitness.

A sister seguiu falando: "Não foi ele que sugeriu, mas aqui falou: 'Não fui eu? Achei que tinha sido'. Muito: 'Ah, o que falarem, eu vou concordar com tudo'. Porque estava sentado ali, a prioridade dele mudou", acrescentou.

Gracyanne também falou sobre ter sido vetada do Show de Quarta e reclamou da justificativa dos colegas de confinamento. "Me colocar acho super justo, a pessoa ideal porque sou Camarote, já vi a maioria desses shows. Agora, por que não bebe?", comentou.

Por fim, ela falou sobre um comentário de Delma. "Fiquei muito chateada quando ela falou: 'Ela olha o Diego assim, de cima para baixo'. Ela já tinha falado da bebida e falou assim. Ela é engraçada, ela está zoando, mas sabe o que está dizendo", completou.

