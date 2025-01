BBB 25: Quem continua na prova de resistência do programa? Veja

Saiba quais duas continuam na Prova do Líder de Resistência do BBB 25. Apenas quatro duplas seguem na competição

A prova do líder de resistência segue acontecendo na casa do BBB 25, da Globo, e já passou de 10 horas de duração. Na manhã desta sexta-feira, 31, por volta das 9h40, apenas quatro duplas estão na disputa.

As duas que seguem no provódromo são: Vitória Strada e Mateus, Camilla e Thamiris, Renata e Eva e Maike e Gabriel.

Às 10h23, a dupla Vinicius e Aline foram eliminados na rodada eliminatória. Ele ficou em último lugar no ranking da contagem da moedas e foi informado sobre sua eliminação.

Participantes que continuam na prova de resistência do BBB 25 às 9h40 de sexta-feira, 31

Como é a prova do líder?

Na prova, uma pessoa da dupla foi para o provódromo e a outra pessoa que ficou no gramado. A pessoa que está no provódromo precisa contar as moedas que caem do teto em busca do número mais aproximado de moedas. Enquanto isso, a pessoa que está no gramado precisa apertar um botão quando sua dupla ficar em primeiro lugar no ranking da contagem de moedas.

Ao longo da prova, a produção vai colocar rodadas eliminatórias e quem ficar em último lugar no ranking será eliminado. Além disso, os participantes podem desistir da prova a qualquer momento e também são eliminados caso cometam alguma infração.

Como será a formação do paredão?

Na sexta-feira, 31, os líderes da semana vão definir as 3 duplas na Mira do Líder. No sábado, 1, os brothers fazem a Prova do Anjo.

No domingo, 2, a formação do paredão será com 1 dupla indicada pelos líderes, 2 duplas indicadas pela casa e 1 dupla pelo contragolpe. A prova bate-volta será disputada por 3 duplas e 2 duplas se salvam. O paredão será formado por duas duplas, mas o público vai votar individualmente nos emparedados. Isso porque apenas uma pessoa será eliminada. O outro integrante da dupla do eliminado irá para o Quarto Secreto. O tempo de duração do quarto secreto não foi revelado.

