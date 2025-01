BBB 25: Vitória Strada cai no choro ao ser desclassificada de prova do líder

Vitória Strada foi desclassificada da prova do líder de resistência ao descumprir uma regra da competição no BBB 25

A atriz Vitória Strada não segurou a emoção e chorou ao voltar para a casa do BBB 25, da Globo, após ser desclassificada da prova do líder de resistência. Ela descumpriu uma regra e a produção a retirou a disputa.

Depois de quase 12 horas de competição, Strada foi flagrada dormindo no campo de provas. Como é uma prova de resistência, os participantes não podem cochilar e ela caiu no sono ao deitar no chão para descansar entre uma rodada e outra. Com isso, ela foi desclassificada.

A estrela voltou para a casa e reencontrou sua dupla, Mateus. No colo dele, ela chorou.

No início da tarde desta sexta-feira, 31, apenas 3 duplas seguiam na prova de resistência, sendo: Camilla e Thamiris, Renata e Eva e Gabriel e Maike.

Vitória Strada revela o que ainda sente pela ex-namorada

A atriz Vitória Strada relembrou o fim do noivado com a atriz e diretor Marcella Rica. Em uma conversa no BBB 25, da Globo, ela contou que as duas terminaram de forma amigável e que se falam até hoje. Inclusive, a famosa declarou que ainda ama a ex, mas é um tipo de amor diferente.

"A gente terminou mas a gente se ama muito, sempre vai se amar. Sempre deixo muito claro isso, ela é uma pessoa incrível. Tipo, a gente terminou porque era a melhor forma de a gente cuidar do nosso amor, sabe? É uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida. A gente torce muito uma pela outra, a gente se apoia muito, a gente compartilha as coisas", disse ela.

E completou: "Obviamente, as vezes você termina uma relacionamento e não mantém contato, ou terminou ruim. Cara, quando você tem muito respeito e tem a sorte de ter uma relação que... Claro que você sofre, claro que dói, mas quando você consegue ter a maturidade de passar por esse sofrimento e essa dor e entender que amor é amor. São amores diferentes, você não precisa deixar de amar a pessoa para seguir a sua vida, sabe? Só que você tem que ir entendendo onde esse amor vai".

Então, Strada comentou sobre as especulações sobre sua orientação sexual. "O que eu já ouvi de história. Eu fazia mocinha de novela das seis e sempre tinha namorado homens. Até, então, tudo certo. Só que eu me apaixonei e lidei da forma mais natural possível. Só que tem muito preconceito ainda. 'Mas não era hétero?', me apaixonei, pode acontecer", relembrou.

