BBB 25: Thamiris critica jogo de sisters: 'As trocas são por interesse'

Após conversar com Maike, Thamiris deu sua opinião sincera sobre o jogo de duas sisters em papo com Thamiris e Vitória Strada

Na manhã desta quinta-feira, 27, Thamiris contou para Camilla e Vitória Strada sobre uma situação que aconteceu durante uma conversa com Maike nesta madrugada.

A nutricionista relatou que os dois estavam conversando sobre o jogo na sala, quando Eva passou por eles. "Muito ciúme, Camilla. Aí daqui a pouco passou a outra (Renata), com muito ciúme, dava para ver na cara", disparou a sister.

Em seguida, ela contou que Maike chegou a comentar que as bailarinas acreditam que ele fala de jogo com as integrantes do Quarto Nordeste. Nesta última quarta-feira, 26, Eva e Renata chegaram a comentar sobre a relação do paulista com as irmãs cariocas, e a fisioterapeuta afirmou ter "um pé atrás" com ele.

"Ou seja, as trocas delas sempre são por interesse", opina Thamiris. "Para mim, está tudo clareando, as coisas estão ficando muito nítidas. Eu não via ninguém jogando. Na verdade, o pessoal está acostumado a jogar de forma sorrateira. Eu sou muito clara, incomoda as pessoas", comentou Camilla. "A nossa clareza sempre incomodou, desde a primeira semana, quando a gente falou que votaria nas pessoas. (...) A gente começou a ser mal vista aí", acrescentou a nutricionista.

Thamiris aconselha a irmã sobre sister

Após ouvir as sisters, Vitória Strada saiu do quarto e Thamiris aproveitou para aconselhar a irmã sobre não falar de jogo na frente de Daniele Hypolito.

"Evita falar as coisas na frente da Dani. Não que ela seja uma rival nossa, mas ela é muito mais aliada do outro quarto. Eu acho que não deveria falar nada, na frente de ninguém. Nenhum detalhe do seu jogo", ressalta. "Com o Maike, ontem, eu falei sobre coisas que a gente estava sentindo, mas não falei sobre o que a gente pensa, como vamos jogar, nada disso", complementou.

