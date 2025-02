BBB 25: Renata e Eva analisam relação com brother: 'Tenho um pé atrás'

As sisters Renata e Eva opinaram sobre um brother do BBB 25 após analisarem como ele age com outros participantes no jogo

Na academia do BBB 25, nesta quarta-feira, 26, Renata e Eva começaram a conversar sobre jogo e avaliaram suas relações com outros participantes do reality show.

Durante o papo, a bailarina relembrou de um alerta feito por Camilla, dizendo que outro participante fala dela pela casa e aproveitou para analisar a proximidade de Maike com as meninas do outro quarto.

"Eu gosto do Maike, a gente conversa, mas me incomoda um pouco esse excesso de proximidade com as meninas. Eu fico pensando, a gente vota nelas e elas votam na gente. Mas ele fala claramente que prioriza a gente... Sei não. Fico só observando", disse Renata.

Eva concordou com a amiga e confessou que acha estranho a relação do paulista com Camila e Thamiris. "Eu sempre tenho um pé atrás, eu vejo que ele conversa com todo mundo sobre jogo", analisa a fisioterapeuta, ressaltando a proximidade de João Gabriel e João Pedro com as irmãs cariocas. "Chama a Camilla para o Sincerão, mas depois está agarrado com a Camilla. Eu não consegui entender muito bem, mas também não questiono."

Renata contou para a aliada que conversou com Maike sobre o assunto. "Eu não sei se vocês são amigos ou só conversam, mas é uma proximidade muito grande e a gente vota nelas e elas votam na gente e tu fica nesse meio", disse ela.

Após ouvir a bailarina, a fisioterapeuta afirmou que não se incomoda do brother ser próximo de Camilla e Thamiris. "Só não quero que fale nada meu", pontuou. "Mas ele fala de jogo. Eu falei sobre isso, não quero que leve nada para lá. Aí ele: 'Mas eu não levo e nem trago'. Como se ele escutasse coisa de lá, tu entende?", respondeu a loira.

Thamiris critica jogo de sister

Após a eliminação de Diogo Almeida do BBB 25, os brothers que seguem no reality show já estão se preparando para iniciarem um novo ciclo no jogo. Na tarde desta quarta-feira, 26, Thamiris mencionou o nome de alguns colegas que, a partir de agora, não pretende mais trocar conversa a respeito do game.

Durante um bate-papo com Maike na área externa da casa mais vigiada do país, a irmã de Camilla ainda falou sobre prioridades e aproveitou o momento para analisar o comportamento de Daniele Hypolito. De acordo com Thamiris, a sister sempre se esquiva quando começam a falar de jogo. Confira o que ela disse!

