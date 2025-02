BBB 25: Thamiris abre o jogo sobre beijo em sister na festa: 'Nunca dei mole'

Em conversa com Gracyanne Barbosa, Thamiris abriu o jogo sobre suposto beijo em sister durante a festa da líder Eva no BBB 25

Nesta quinta-feira, 20, Thamiris conversou com Gracyanne Barbosa e confessou que está preocupada com a reação de Diogo Almeida caso ele fique sabendo do suposto beijo entre ela e Aline durante a festa desta quarta-feira, 19.

A musa fitness tranquilizou a sister e contou que pediu para Vitóris Strada não comentar com ninguém e que vai pedir o mesmo para Diego Hypolito. "Eu estou pensando, já tive uma briga com o cara, para falar que ele não trata a mina bem... Aí justamente eu sou a pessoa com quem isso acontece. Para falar que não foi de propósito, não foi para estragar a relação deles...", disse a irmã de Camilla.

Gracyanne confessou que ficou sem reação com o comentário de Aline após o beijo. "A Aline montou em cima de você, ela te deu o beijo, sentou no chão e falou: 'você quer ver outro?', pra mim. Eu abri a boca e não falei nada", disse a famosa, dando risada.

Thamiris confessou que planeja conversar com a policial militar se ela lembra da situação e se gostaria de contar sobre o que aconteceu para Diogo Almeida, com quem vive um affair no reality. "Tem certas coisas, que a gente acha que está escondendo e não está. Para mim, morreu. Nunca dei mole para a Aline, só achei ela uma mulher muito bonita", afirmou a sister.

Giovanna Jacobina dá opinião sincera sobre críticas a Camilla e Thamiris fora da casa

Na madrugada desta quarta-feira, 19, a ex-participante do BBB 25, Giovanna Jacobina, usou as redes sociais para defender Camilla e Thamiris. A dupla tem sido alvo de comentários racistas, que, segundo a irmã de Gracyanne Barbosa, invalida qualquer opinião sobre o jogo das sisters.

"Nada me irrita mais do que tentar diminuir algo tão importante, ali é jogo galera, se as meninas estão vacilando, julguem o jogo, não a cor, o corpo, como adoram fazer, mas não olham no espelho e amam a si próprio. Toda e qualquer oportunidade que eu tiver e puder criticar, repudiar, denunciar qualquer forma de racismo, eu vou fazer, achem válido ou não. Eu sinto essa dor, ela é minha e dos meus. Racismo é crime", escreveu Giovanna. Saiba mais!

