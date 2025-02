Ex-BBB, Giovanna Jacobina dá opinião sincera sobre críticas a Camilla e Thamiris fora da casa

Após Camilla e Thamiris serem alvo de críticas na web, Giovanna Jacobina saiu em defesa das colegas de confinamento: "Julguem o jogo, não a cor"

Na madrugada desta quarta-feira, 19, a ex-participante do BBB 25, Giovanna Jacobina, usou as redes sociais para defender Camilla e Thamiris. A dupla tem sido alvo de comentários racistas , que, segundo a irmã de Gracyanne Barbosa, invalida qualquer opinião sobre o jogo das sisters.

"Nada me irrita mais do que tentar diminuir algo tão importante, ali é jogo galera, se as meninas estão vacilando, julguem o jogo, não a cor, o corpo, como adoram fazer, mas não olham no espelho e amam a si próprio. Toda e qualquer oportunidade que eu tiver e puder criticar, repudiar, denunciar qualquer forma de racismo, eu vou fazer, achem válido ou não. Eu sinto essa dor, ela é minha e dos meus. Racismo é crime", escreveu Giovanna.

Em outra postagem, a veterinária também criticou o fato de as críticas serem feitas por perfis anônimos. "As pessoas são muito ruins e se escondem numa tela, racismo me tira do sério, nojentos, criminosos", disse ela.

Para quem não acompanhou, os internautas passaram a criticar as irmãs após uma discussão com Vitória Strada no Quarto Nordeste, depois da formação do último Paredão.

Nada me irrita mais do que tentar diminuir algo tão importante, ali é jogo galera, se as meninas estão vacilando, julguem o jogo, não a cor, o corpo, como adoram fazer, mas não olham no espelho e amam a si próprio. — Giovanna Jacobina 🐈‍⬛ (@GiJacobina_) February 19, 2025

As pessoas são muito ruins e se escondem numa tela, racismo me tira do sério, nojentos, criminosos. ✊🏿 — Giovanna Jacobina 🐈‍⬛ (@GiJacobina_) February 19, 2025

Planos para a carreira

Após ser a quinta eliminada doBBB 25, da Globo, a médica veterinária Giovanna já está cheia de planos para o futuro. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada na sexta-feira, 14, ela contou que planeja aproveitar a visibilidade e realizar todos os trabalhos que aparecerem.

"Pretendo focar 100%, agarrar todas as oportunidades que surgirem pós-programa e viver disso. Eu amo minha profissão, mas eu sofria sendo veterinária. Trabalhar 12 horas para ganhar R$ 130... Então, o que eu tiver de chances para trabalhar com a internet e TV, vou me esforçar para aprender e entrar nesse ramo", detalhou.

A irmã de Gracyanne Barbosa ainda falou sobre o carinho que tem recebido do público. "Tem sido muito gostoso. Ainda sinto saudade da casa, mas estou aproveitando tudo aqui fora e vivendo. Lá dentro, não temos dimensão de nada. Então, quando saí e recebi tantas coisas positivas e filtrei as negativas, senti um sentimento muito bom. Cada abraço, cada sorriso, e ganhei tantos mimos que eu nem imaginava".

Leia também:Belo declara carinho pela ex-cunhada, Giovanna, após o BBB 25: "Tenho ela como filha"