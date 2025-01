BBB 25: Sozinha, Gracyanne chora após a prova do anjo

Gracyanne Barbosa não segura as lágrimas e chora ao ficar sozinha no quarto após a Prova do Anjo no BBB 25: 'A barra pesa'

A musa fitness Gracyanne Barbosa não aguentou a emoção e chorou no BBB 25, da Globo. Na tarde deste sábado, 25, ela foi vista chorando ao ficar sozinha no quarto do reality show. Porém, ela não revelou o motivo do choro.

O momento aconteceu logo depois da Prova do Anjo. Ela ficou sozinha no quarto e chorou. Porém, a emoção não durou muito. Depois de desabafar, a morena levantou e foi para a cozinha almoçar com o grupo da Xepa.

Nas redes sociais, a equipe dela falou sobre o momento de emoção da sister. "Gra estava no quarto Nordeste chorando. Gi perguntou se ela estava passando mal, mas ela está bem dos enjoos. Ela ficou um pouco quietinha, chorando, se levantou e foi almoçar. Fica firme, Gra! A barra pesa, mas você aguenta", escreveram no X.

Assista ao vídeo do choro de Gracyanne:

Após a Prova do Anjo, Gracyanne Barbosa chora no Quarto 😪 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/Jswvv9LkqD — Big Brother Brasil (@bbb) January 25, 2025

Fica firme, Gra! A barra pesa, mas você aguenta ❤️ #TeamGrapic.twitter.com/A4uTJQxWYQ — Gracyanne Barbosa 🥚 (@GraOficial) January 25, 2025

Gracyanne Barbosa relembra motivo do fim do casamento com Belo

Em outro momento do confinamento, ela contou que não faltou amor na relação com Belo, mas que houve um distanciamento enquanto parceiros. "Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem me mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro", confessou ela enquanto estava na academia.

Em seguida, ela deu mais detalhes sobre o término de seu casamento. "A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim... sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que me ver'. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas nenhum dois teve coragem. Mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado", detalhou.

Segundo a musa fitness, falou conversa entre o casal para resolver a situação."A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. A gente foi deixando até virar uma loucura. Cada um foi para um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra. A gente foi se magoando. Ainda assim a gente não sentou para conversar", declarou.

