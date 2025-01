BBB 25: Sister comenta permanência de Daniele e Diego Hypolito: 'Confiantes'

Após o resultado do segundo paredão do BBB 25, uma sister opinou sobre a permanência dos irmãos Daniele e Diego Hypolito no jogo

A madrugada desta quarta-feira, 29, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25. Após a dupla Edilberto e Raissadeixar o jogo com 50,70% dos votos do público, os demais confinados repercutiram o resultado do segundo paredão da edição.

Na área externa da casa mais vigiada do país, as irmãs Camilla e Thamiris comentaram sobre a permanência de Daniele Hypolito e Diego Hypolito. Os ex-ginastas enfrentaram a zona de risco da semana junto com Edy e Raissa e Vitória Strada e Mateus.

Ao longo da conversa, Thamiris ressaltou que não possui problemas com a dupla de irmãos, mas reiterou que também não tem interesse em formar aliança com os adversários. "Não tenho problema com a Dani e o Diego, mas fiquei bem chateada. Por que ele escolheu desabafar com o Diogo e não com a gente?", declarou ela.

"Isso acaba passando uma impressão negativa. Será que ele é mesmo uma boa opção de aliado pra nós?", completou a sister. Em seguida, Camilla opinou a respeito do resultado do paredão.

"Eles [Daniele e Diego] agora vão ficar mais confiantes, mas não tem como fazer aliança com uma pessoa que a gente vira as costas e tá contando tudo que a gente tá fazendo do jeito que quer, entendeu?", disparou a participante.

Vale lembrar que, ainda durante esta madrugada, Vitória Strada e Mateus teceram críticas a Diego Hypolito após o brother revelar as estratégias do grupo para Diogo Almeida, líder da semana.

"Eu achei muito ruim. Dá motivo para votarmos neles semana que vem, e sem eu me sentir mal. Isso para mim é desleal", declarou Vitória. "Na minha visão, eu voto neles semana que vem", disse Mateus. "Por mim também", concordou a atriz.

Diogo Almeida faz alerta para Vilma no BBB 25

A madrugada desta quarta-feira, 29, foi movimentada no BBB 25. Após a eliminação da dupla Edilberto e Raissa, Diogo Almeida e sua mãe, Vilma, conversaram sobre o jogo no Apê do Líder e o ator fez um alerta sobre a estratégia deles no jogo.

Diogo ainda relembrou o discurso de Tadeu Schmidt durante a eliminação de terça-feira, 28, e analisou que "foi um recado para todo mundo"; confira detalhes!

