BBB 25: Sinal? Brothers analisam apontamento de Tadeu sobre o jogo

No jardim do BBB 25, os brothers se reuniram para analisar uma das falas de Tadeu Schmidt sobre o programa: "Aqui é a realidade"

Focados em conquistar o prêmio, os participantes do BBB 25 mostraram que estão ligados nas falas do apresentador Tadeu Schmidt. No jardim da casa, Eva, Renata, Marcelo e Edilberto comentaram sobre uma das falas do comunicador sobre o jogo dos brothers.

Na opinião do manauara, Tadeu quis dar um recado discreto aos participantes sobre uma vontade do público do reality. "Eu sou um cara que analisa muito as coisas pela palavras saindo da boca do Tadeu. Para mim, ele deu um sinal: 'Joguem!'. Vocês também notaram? Ele foi bem claro: 'Joguem! Vocês vieram para jogar'", lembrou Marcelo. "Aquilo ali foi um sinal, Edi", completou, pontuando para o dono de circo Edilberto.

Na sequência, Eva questionou para quem seria aquele possível sinal, e ambos responderam: "Para a turma jogar e fazer as coisas acontecerem"."Todo mundo, de certa forma, se escondeu. Não estou dizendo que todo mundo é planta, não é isso. A questão é: o jogo, em si, ele pede que você atrite, porque nem tudo são flores aqui dentro. Ou seja: na visão do público e até da minha, se eu estivesse assistindo, não ia me agradar assistir 24h por dia, coisas lindas e maravilhosas. Em algum momento, tem que dar atrito, porque isso aqui é a realidade", analisou Edi.

Tadeu Schmidt compartilha rotina de treinos intensa durante o BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt provou que está realmente ligado no reality show BBB 25 ao mostrar detalhes do seu tempo livre aos seus seguidores por meio de seu perfil no Instagram. Isso porque, na quarta-feira, 15, o jornalista mostrou que a atração o acompanha até mesmo em sua rotina de exercícios na academia.

Em video publicado na rede social, Tadeu aparece assistindo ao programa pelo celular, enquanto realiza os exercícios. "Começou de novo minha rotina. Globoplay o tempo inteiro, o fone de ouvido acompanhando o tempo inteiro. Não pode perder a rotina, não pode perder o ritmo da musculação", disse.

E completou: "Recomendo, hein?! Liga no Globoplay e vai fazer suas coisas. Big Brother o tempo inteiro", encerrou.

Já na legenda da publicação, Schmidt deu a largada: "Rotina de BBB ativada! Globoplay no ouvido, treino em dia e olho na casa mais vigiada do Brasil. Não tem desculpa, dá pra acompanhar tudo sem sair do ritmo!", disse.

