Tadeu Schmidt compartilha rotina de treinos intensa durante o BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt mostra que está realmente ligado no reality em seu tempo livre ao revelar rotina de exercícios nesta quarta-feira, 15

O apresentador Tadeu Schmidt provou que está realmente ligado no reality show BBB 25 ao mostrar detalhes do seu tempo livre aos seus seguidores por meio de seu perfil no Instagram. Isso porque, nesta quarta-feira, 15, o jornalista mostrou que a atração o acompanha até mesmo em sua rotina de exercícios na academia.

Em video publicado na rede social, Tadeu aparece assistindo ao programa pelo celular, enquanto realiza os exercícios. "Começou de novo minha rotina. Globoplay o tempo inteiro, o fone de ouvido acompanhando o tempo inteiro. Não pode perder a rotina, não pode perder o ritmo da musculação", disse.

E completou: "Recomendo, hein?! Liga no Globoplay e vai fazer suas coisas. Big Brother o tempo inteiro", encerrou.

Já na legenda da publicação, Schmidt deu a largada: "Rotina de BBB ativada! Globoplay no ouvido, treino em dia e olho na casa mais vigiada do Brasil. Não tem desculpa, dá pra acompanhar tudo sem sair do ritmo!", disse.

Confira, abaixo, o registro de Tadeu na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Audiência da estreia do BBB 25

A estreia do BBB 25, da Globo, aconteceu nesta segunda-feira, 13, e deixou a desejar pela audiência. De acordo com o site Notícias da TV, o reality show não superou os índices alcançados nas estreias das temporadas anteriores. Inclusive, o primeiro episódio da nova temporada teve a audiência menor do que outros programas da emissora.

Na estreia da nova edição, os telespectadores acompanharam a entrada dos participantes na casa do programa, a definição dos grupos do Vip e da Xepa, o início da primeira prova de resistência e o resultado da votação para escolher a última dupla da temporada. Confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Gracyanne Barbosa surpeende Joselma ao detalhar dieta