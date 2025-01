Tadeu Schmidt comemora o aniversário da esposa: 'A pessoa mais incrível'

O apresentador Tadeu Schmidt prestou uma homenagem especial para a esposa, Ana Cristina, que completou mais um ano de vida neste domingo (19)

Tadeu Schmidt usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua esposa. Neste domingo, 19, Ana Cristina Schmidt completou mais um ano de vida e ele fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do BBB 25 compartilhou fotos com a esposa e também mostrou os dois com as filhas, Valentina e Laura, reunidos para comemorar data com um bolinho na virada da noite. Na legenda, Tadeu homenageou a amada e contou que eles vão comemorar em grande estilo após o fim do reality show.

"Há quatro anos, o dia 19 de janeiro não tem a celebração merecida. A pessoa mais incrível que conheço merecia um festão, uma viagem, tudo que ela pudesse imaginar. Mas a gente comemora depois… o motivo pra não ter festa é BOM DE-MAIS!!! Então, improviso o post com fotos do meu aniversário", começou.

"E lá na última foto vocês podem ver como foi o parabéns, na virada da noite: todo mundo de pijama, um bolinho sem glúten, e as velas que eu peguei de última hora na produção do BBB (depois eu compro mais, gente!!!). Parabéns, @anacrisschmidt!!! Em maio, a gente compensa!!!", completou o texto.

Tadeu Schmidt compartilha rotina de treinos intensa durante o BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt provou que está realmente ligado no reality show BBB 25 ao mostrar detalhes do seu tempo livre aos seus seguidores por meio de seu perfil no Instagram. Isso porque, nesta última quarta-feira, 15, o jornalista mostrou que a atração o acompanha até mesmo em sua rotina de exercícios na academia.

Em vídeo publicado na rede social, Tadeu aparece assistindo ao programa pelo celular, enquanto realiza os exercícios. "Começou de novo minha rotina. Globoplay o tempo inteiro, o fone de ouvido acompanhando o tempo inteiro. Não pode perder a rotina, não pode perder o ritmo da musculação. Recomendo, hein?! Liga no Globoplay e vai fazer suas coisas. Big Brother o tempo inteiro", disse ele. Veja a publicação!

