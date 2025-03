BBB 25: Guilherme vence a prova do líder da semana

Na noite desta quinta-feira, 13, Guilherme conquistou a vitória na Prova do Líder, que exigiu raciocínio rápido dos participantes

Na prova, os 13 participantes tiveram que ficar em cabines individuais com um celular na mão. Na frente deles, a produção exibiu uma lista de compras a cada rodada. A missão deles era acertar o valor total da lista de compras. Vencia a rodada quem acertasse o palpite mais próximo do preço verdadeiro da lista. O vencedor da rodada poderia eliminar uma pessoa entre os 3 últimos colocados.

A ordem dos eliminados foi: Diego Hypolito, Maike, João Pedro, João Gabriel, Aline, Eva, Vitória Strada, Gracyanne Barbosa, Vilma, Daniele Hypolito e Vinicius.

Assim, a última rodada foi disputada apenas por Guilherme e Delma, que são genro e sogra. Guilherme acertou o valor mais próximo da lista e venceu a prova.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 25:

Na sexta-feira, 14, os participantes vão realizar o leilão do Poder Curinga. Nesta semana, eles vão comprar o Poder Direto, que dá o direito de tirar uma pessoa da prova bate-volta e colocá-la direto no paredão. Além disso, o líder da semana vai colocar 6 pessoas na Mira do Líder.

No sábado, 15, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. No domingo, 16, acontece a formação do paredão triplo: Renata está imune por causa da Vitrine do Seu Fifi; o Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; o indicado pelo líder faz o contragolpe entre os que sobraram na Mira do Líder; o dono do Poder Curinga tira uma pessoa da prova bate-volta; 2 pessoas jogam a prova bate-volta e uma se salva.

Na terça-feira, 18, uma pessoa será eliminada do reality show.

