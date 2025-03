BBB 25: Eva e Renata analisam jogo: 'Se a gente quisesse piorar a situação'

As sisters Eva e Renata comentaram sobre suas estratégias no jogo e como estão sendo vistas pelos outros participantes do BBB 25

Nesta segunda-feira, 17, enquanto se exercita na área externa da casa do BBB 25, Eva conversou com Renata sobre as decisões que tomaram no jogo após a bailarina retornar da Vitrine do Seu Fifi.

A loira confessou para a amiga que acredita que os outros participantes do reality show devem achar que muitas de suas decisões durante a formação do paredão deste domingo, 16, foram por causa das coisas que ela escutou durante a dinâmica.

"Não foi. A gente já tinha essa visão sobre o jogo", comenta ela. Após ouvir a sister, a fisioterapeuta citou Daniele Hypolito como exemplo. "Tu lembra que eu já tinha falado sobre isso da Del [Delma] também? Que vai passando despercebido, nunca é votado...", ressaltou Renata.

Eva ainda falou sobre Guilherme ter que escolher entre Delma e a ginasta na formação do paredão. "Deixa eles pensarem. Você está em paz, eu estou nem paz, os meninos estão em paz. Ninguém aqui jogou sujo. Se a gente quisesse piorar a situação do Guilherme, a gente tinha piorado, para ele escolher entre duas pessoas que, de fato, seria muito mais difícil para ele", disparou a fisioterapeuta.

Renata concordou: "Estratégia! A gente tinha que fazer alguma coisa para se defender. Está tudo certo! Eles vão achar o que eles quiserem, a gente vai achar o que a gente quiser e o povo lá fora que decide tudo", concluiu.

💬Renata: "Eu acredito que eles devem achar que muita das nossas decisões foi por causa de lá de fora e não foi. Tipo, a gente já tinha essa visão sobre o jogo." #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/msmTOdzNcd — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2025

Brothers discutem após formação de paredão

A formação do nono paredão do BBB 25 deixou os brothers bem agitados. Durante a madrugada desta segunda-feira, 17, Guilherme, líder da semana, procurou João Gabriel e João Pedro para questioná-los a respeito do voto dos irmãos gêmeos em Daniele Hypolito.

De acordo com o genro de Delma, não fazia sentido os goianos priorizarem voto na ex-ginasta neste momento. "É uma opinião minha de jogador, vocês não precisam concordar. O maior embate de vocês hoje é Dani? Foram vocês que votaram nela?", perguntou ele.

Após ouvir uma resposta positiva dos gêmeos, Guilherme seguiu: "Se a gente tem um embate aqui, a gente tem que bater no peito e dizer: 'Vem tu'. Aí eu fiquei sem entender", opinou o líder. "É estratégia, meu amigo", declarou João Gabriel. Em seguida, João Pedro explicou a decisão de dividir os votos do Quarto Fantástico. Confira a discussão completa!

