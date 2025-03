BBB 25: Delma surpreende ao contar planos com o marido após sair do reality

Em conversa com alguns participantes do BBB 25, dona Delma revelou os seus planos com o marido após deixar o reality show

Na área esterna da casa do BBB 25, nesta segunda-feira, 17, alguns brothers falaram sobre suas carências durante o período que estão confinados no programa.

João Gabriel começou questionando Delma sobre sentir saudade do marido, Flávio. "Vai fazer um cafunezinho nele?", quis saber o salva-vidas de rodeio. "Eu vou sair com ele, eu vou pegar um 'MT' . Pegar um 'MT' para passar uma lua de mel. "Vou arrastar ele para viajar lá para Salvador", revelou a dona de casa. "Pegar um 'MT', delícia!", comentou Gracyanne Barbosa.

Ao ouvir os planos da colega de confinamento, Maike brinca que a viagem dela vai passar no jornal. A musa fitness, então, imagina a manchate: "Dona Delma vai direto para o 'MT'", diz a empresária. "Quero o que tem piscina, hidromassagem, essas coisas. Para ficar lá na espuma. Quando a velha chegar, com um gás", confessou a sogra de Guilherme.

Delma ainda contou que tem aprendido bastante com as sisters mais jovens do reality show ai voltar para casa "mais moderna". "Me aguarde", prometeu ela. "Vai ter que chamar o bombeiro para apagar", brincou João Gabriel após o comentário da dona de casa.

Delma aponta próximo alvo e Guilherme discorda

Nesta segunda-feira, 17, Guilherme conversou com Delma e mostrou que não concorda com o próximo alvo da sogra. A dona de casa contou que está mirando em Vilma na próxima semana do BBB 25, mas foi aconselhada pelo genro a não gastar energia com a estudante de Nutrição.

Com Eva no nono paredão do reality show, o fisioterapeuta tem Renata como próximo alvo e acredita que eles deveriam focar na mesma pessoa para se protegerem no jogo. "Volto a dizer, esqueça dona Vilma! Acho que o foco maior nesse momento é a Renata", afirmou o brother. Saiba mais!

