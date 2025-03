BBB 25: Daniele Hypolito planeja confrontar brother no Sincerão: 'Estratégia fraca'

Daniele Hypolito conversou com Diego Hypolito sobre o que pretende falar para um brother durante o Sincerão desta segunda-feira, 17

Na academia do BBB 25, Daniele Hypolito conversou com seu irmão, Diego Hypolito, sobre quem ela vai chamar no Sincerão desta segunda-feira, 17. A ginasta, que está no paredão do BBB 25 com Eva e Gracyanne Barbosa, contou que vai falar sobre João Gabriel.

"Minha fala vai ser a seguinte: Quanto a voto, isso aí eu vou votar, a gente vai ser votado. Estratégia, apesar de eu achar que foi uma estratégia fraca, a estratégia é de vocês. Só que ontem, quando o Guilherme estava questionando vocês, que você falou 'a Renata sabe'. Ela sabe que um grupo de pessoas chegou e falou que eu era planta?", começou a sister, se referindo as informações que Renata ouviu enquanto estava na Vitrine do Seu Fifi.

"Só que o que vocês têm que avaliar é: é uma dinâmica que traz muita informação importante, mas ela é muito pequena perto do Brasil inteiro e pode ser que pessoas gostem do meu jeito e pode ser que pessoas não gostem. Mas, as informações trazidas podem ser benéficas quando bem usadas, quando não são bem usadas elas podem ser um tiro no pé. E se der tempo, eu vou falar do comportamento dele na festa da Vitória", contou a ginasta.

Diego concordou com a cabeça após ouvir a irmã e contou que vai chamar Gracyanne Barbosa na dinâmica, já que descobriu que a sister falou mal dele. "Você sabe que eu vou falar sobre a Gra. Eu não posso deixar de falar da situação, porque é algo que falei a semana inteira e nosso irmão se expôs por conta disso", explicou o brother.

A ex-atleta explicou o motivo de não falar sobre a musa fitness no Sincerão. "Sim, Diego, você tem que falar, só que eu tenho outra questão que neste momento é uma prioridade maior que a questão da Gra", ressaltou.

Daniele e Diego Hypolito falam sobre qual será o posicionamento da sister no Sincerão #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/p5CnBPMMJu — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2025

Daniele Hypolito avalia comportamento no jogo

Mais cedo, Daniele Hypolito fez uma análise sobre seu comportamento no BBB 25 durante uma conversa com Vitória Strada e Maike. A irmã de Diego Hypolito falou sobre sua forma de se comportar perante aos conflitos do programa. "Eu tento ser neutra em todas as opiniões, então você nunca vai me ver tomando partido de ninguém", afirma ou a ex-atleta. Saiba mais!

