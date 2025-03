BBB 25: Daniele Hypolito avalia comportamento no jogo: 'Não sou essa pessoa'

Durante uma conversa com Maike e Vitória Strada, Daniele Hypolito, que está no paredão, fez uma análise sobre seu comportamento no BBB 25

Na tarde desta segunda-feira, 17, na área externa da casa do BBB 25, Daniele Hypolito conversou com Vitória Strada e Maike sobre jogo. A ginasta está no paredão e disputa a preferência do público contra Eva e Gracyanne Barbosa.

A irmã de Diego Hypolito falou sobre sua forma de se comportar perante aos conflitos do programa. "Eu tento ser neutra em todas as opiniões, então você nunca vai me ver tomando partido de ninguém", afirma ou a ex-atleta.

"Mas às vezes tem que tomar partido também, Dani. Aqui tem momentos que vai ter que tomar partido de certas coisas", aconselhou Vitória Strada sobre a postura da colega de confinamento. "Não estou feliz de estar no Paredão. Eu sabia que era uma das pessoas que iria? Eu sabia que era uma das pessoas que iria", acrescentou a Daniele.

Em seguida, a emparedada também falou sobre as pessoas que votam nela na casa. "Maike, João Pedro e João Gabriel, eu sei que são pessoas que votam em mim desde o início. Não é surpresa para mim", ressaltou. Maike concorda com a análise da sister. "Exato", diz o brother.

A ginasta ainda recordou uma conversa que ouviu dos gêmeos João Pedro e João Gabriel com Guilherme e confessou que não pretende tirar satisfação. "No momento que eu achar que devo perguntar eu vou perguntar... Mas ali no meio? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou uma pessoa que gosta de brigar falando alto ou gritando", concluiu.

💬 Daniele: "Eu tento ser neutra em todas as opiniões, você nunca vai me ver tomando partido de ninguém"

💬 Vitória: "As vezes tem que tomar partido também, Dani" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/gsDrZcyhLZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2025

Daniele Hypolito desabafa sobre brothers

Durante a madrugada desta segunda-feira, 17, a sister Daniele Hypolito fez um breve desabafo a respeito dos votos que recebeu. Em conversa com Aline, a ex-ginasta relatou não entender a escolha dos irmãos gêmeos João Pedro e João Gabriel em colocá-la na mira. Além dos dois brothers, Maike também votou em Daniele.

"Eu estou num jogo que estou para ser votada, também. Eles tinham outras pessoas para votar? Tinham. Eles foram atrás de uma informação que receberam de uma pessoa? Foram. E quem disse que eles também não são plantas? Porque eu nunca vi eles terem opinião própria", criticou a sister. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Eva e Renata analisam jogo: 'Se a gente quisesse piorar a situação'