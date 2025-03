BBB 25: Líder, Guilherme define alvos para o paredão: 'Já está certo'

O brother Guilherme, vencedor da prova do líder, revelou quais adversários pretende indicar ao próximo paredão do BBB 25

Guilherme é o novo líder do BBB 25! O brother venceu a prova da semana, que exigiu raciocínio rápido dos participantes, na noite de quinta-feira, 13, após se tornar finalista da dinâmica junto com a sogra, Delma.

Assim que o Apê do Líder foi liberado pela produção, Guilherme seguiu para o cômodo especial da casa ao lado de dona Delma, Aline e Daniele Hypolito. Em conversa com as sisters, o fisioterapeuta revelou quais adversários são seus alvos para o paredão.

Em frente ao tabuleiro que possui miniaturas de todos os participantes do jogo, o brother pegou o boneco de Gracyanne Barbosa e contou que a indicará direto para a berlinda. "Já está certo, já foi falado com ela", declarou ele.

Delma, então, mencionou a possibilidade da musa fitness ganhar a imunidade em decorrência da Prova do Anjo e quis saber qual adversário o genro indicaria no lugar da sister. Guilherme, por sua vez, citou o nome de João Gabriel .

"Eu sinto muito, mas quem eu acho que eu mando é João Gabriel, que teve zero consequências ainda aqui. Nem de Monstro, nem de Paredão. Gosto muito, mas chegou um momento do jogo que é preciso votar nessas pessoas", explicou o líder da semana.

Momentos depois, ainda em conversa com dona Delma, Guilherme definiu os brothers que serão alvos do Tá na Mira. "Já botei aqui a ordem de pessoas que vou precisar dar a pulseira: Gracyanne, João Gabriel, João Pedro, Maike, Eva e Vilma", revelou ele.

Guilherme expõe para Delma quais são as suas prioridades para colocar na Mira do Líder! 🎯



💬 "Já botei aqui a ordem de pessoas que vou precisar dar a pulseira, o alvo: Gracyanne, João Gabriel, João Pedro, Maike, Eva e Vilma"#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/JtYMYlYoH4 — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2025

Como será a dinâmica da semana no BBB 25?

Na sexta-feira, 14, os participantes vão realizar o leilão do Poder Curinga. Nesta semana, eles vão comprar o Poder Direto, que dá o direito de tirar uma pessoa da prova bate-volta e colocá-la direto no paredão. Além disso, o líder da semana vai colocar 6 pessoas na Mira do Líder.

No sábado, 15, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. No domingo, 16, acontece a formação do paredão triplo: Renata está imune por causa da Vitrine do Seu Fifi; o Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; o indicado pelo líder faz o contragolpe entre os que sobraram na Mira do Líder.

O dono do Poder Curinga tira uma pessoa da prova bate-volta. Com isso, 2 pessoas jogam a dinâmica e somente uma se salva. Na terça-feira, 18, um participante será eliminado do reality show.

Leia também: BBB 25: Renata diz quais fofocas vai contar aos brothers após Vitrine do Seu Fifi