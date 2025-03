BBB 25: Delma aponta próximo alvo e Guilherme discorda: 'Esqueça'

Delma foi aconselhada pelo genro, Guilherme, o líder da semana, após revelar quem será o seu alvo na próxima semana do BBB 25

Nesta segunda-feira, 17, Guilhermeconversou com Delma e mostrou que não concorda com o próximo alvo da sogra. A dona de casa contou que está mirando em Vilma na próxima semana do BBB 25, mas foi aconselhada pelo genro a não gastar energia com a estudante de Nutrição.

Com Eva no nono paredão do reality show, o fisioterapeuta tem Renata como próximo alvo e acredita que eles deveriam focar na mesma pessoa para se protegerem no jogo. "Volto a dizer, esqueça dona Vilma! Acho que o foco maior nesse momento é a Renata", afirmou o brother. A bailarina, vale lembrar, ganhou imunidade após participar da Vitrine do Seu Fifi.

Em seguida, Guilherme falou sobre o Queridômetro. "Hoje, estavam ali três corações partidos. Para mim, está de boa. Se eu der minha opinião aqui dentro para cortar o coração da galera, então vai ficar todo mundo com coração partido, porque estou cheio de coisa para falar ainda. E hoje é o dia", disse o brother, se referindo ao Sincerão.

Guilherme comenta sobre o Queridômetro.



Guilherme: "Hoje tava ali 3 corações partidos. Pra mim tá de boa. Se dar minha opinião aqui dentro for cortar o coração da galera, então, vai ficar todo mundo com coração partido, porque tô cheio de coisa pra falar ainda. E hoje é o dia."… pic.twitter.com/BhhWoXgmfg — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2025

Guilherme usa poder do líder para descobrir quem votou em sua sogra

O participante Guilherme decidiu aproveitar suas regalias como Líder do BBB 25, da Globo. Nesta segunda-feira, 17, ele acionou a Central do Líder e usou o Dedo Duro para descobrir o voto de Renata na formação do último Paredão. A cearense indicou Joselma para a nona berlinda da temporada.

Contudo, a sogra dele escapou do paredão graças a vantagem do genro na disputa. Com isso, Daniele Hypolito foi emparedada no lugar da pernambucana. Vale lembrar que Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito disputam a permanência na casa.

Leia também:BBB 25: Equipe de Guilherme se manifesta após briga do brother no reality