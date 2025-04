BBB 25: Renata e João Pedro analisam possíveis movimentos dos adversários

Próximos da final do BBB 25, Renata e João Pedro conversaram sobre os próximos passos dos adversários dentro do jogo: "Está na reta"

Durante a madrugada desta segunda-feira, 14, João Pedro e Renata aproveitaram a tranquilidade do Quarto do Líder no BBB 25 para trocar impressões sobre o jogo. Aliados desde o início e últimos representantes do extinto Quarto Fantástico, os dois analisaram os próximos passos dos rivais no reality show.

"Eles votaram até no Vinícius para ele sair", pontuou João Pedro, relembrando a formação do 16º Paredão que levou à eliminação do brother no domingo, 13.

Na sequência, Renata especulou qual seria o próximo voto do grupo rival. "Quero saber agora, se não tiver eu e tu, se eles vão se votar. Vão botar a Vitória [Strada]", disse ela.

João Pedro concordou com a bailarina, lembrando de uma conversa recente com a atriz: "Ela falou para mim lá... que está na reta", confidenciou o brother.

Trajetória no BBB 25

Dia tenso para Renata no BBB 25! A sister, que enfrentou o 16º paredão da temporada contra Vitória Strada e Vinicius, fez um breve desabafo no domingo, 13, a respeito de sua longa trajetória dentro do reality show da TV Globo.

Em conversa com João Pedro no Apê do Líder, Renata se emocionou ao recordar tudo o que viveu no confinamento nos últimos três meses. "Eu me joguei em tudo aqui. Fui de cabeça, corpo e alma. Sem medo, se errar, eu peço desculpas", iniciou ela.

"Se for para fazer prova e dar o meu melhor, eu dou o meu melhor, não desisto, vou até o meu limite. Fui para as minhas lutas, fiz tudo o que tinha que fazer", completou a sister, sem conseguir segurar o choro. João Pedro, por sua vez, tentou consolar a amiga.

"Cansa, né, Renata? Todo mundo sabe que você fez isso aqui de corpo e alma, como todo mundo fez também. O jogo é individual agora. Se você está com o seu coração em paz, que você fez certo, pronto", disse o brother. "Eu não sei se eu fiz certo, não", brincou a bailarina.

"A única paz que eu tenho é que Deus conhece meu coração e sabe que eu não sou orgulhosa, se eu tiver que pedir desculpas, eu peço, se eu estiver errada, eu conserto. Isso, eu não tenho problema... Eu estou tentando a toda hora vibrar energia boa, felicidade. Para não me deixar abalar", concluiu Renata.

Assista:

No Quarto Nordeste, Renata chora enquanto arruma a mala #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/6aGpLhHDoJ — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2025

