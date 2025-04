Médico explica suposto mau cheiro de Cauã Reymond: 'Odor corporal'

Nos últimos dias, Cauã Reymond não usar desodorante chamou a atenção dos internautas, principalmente após as polêmicas nos bastidores de Vale Tudo

Há anos, Cauã Reymond (44) confessou que não fazia o uso de desodorantes comuns. O ator esclareceu que usava talco por "transpirar diferente", mas o fato voltou à tona após uma série de polêmicas nos bastidores de Vale Tudo. Bella Campos (27), sua colega de elenco na novela das nove, teria feito reclamações à direção da trama sobre o odor do ator.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi revela mais detalhes dos motivos para os homens terem um odor mais forte do que as mulheres. "É verdade que os homens tendem a ter um odor corporal mais marcante do que as mulheres. Isso ocorre por uma combinação de fatores biológicos e hormonais. A testosterona — hormônio predominante nos homens — estimula uma maior produção das glândulas apócrinas, principalmente nas axilas e na região genital", aponta.

"Essas glândulas liberam uma secreção rica em proteínas e lipídios, que, ao entrar em contato com as bactérias da pele, fermentam e geram o chamado 'cheiro da masculinidade'. Além disso, o pH da pele masculina é diferente, e a densidade das glândulas sudoríparas é geralmente maior, o que intensifica o odor", acrescentou.

O médico do esporte e clínico geral ainda destaca que o fato de Cauã Reymond não usar desodorante pode contribuir com o mau odor: "Quando uma pessoa deixa de usar desodorante por longos períodos — especialmente em climas quentes ou com alta sudorese —, há maior proliferação de bactérias nas axilas. Isso pode potencializar o odor ao longo do tempo. É um efeito cumulativo: mais suor, mais substrato para as bactérias, mais odor. Além disso, a pele pode se sensibilizar por micro-inflamações causadas por esse desequilíbrio".

"Embora o odor seja a consequência mais visível (ou sentida), a ausência de desodorante em pessoas com sudorese intensa pode aumentar o risco de: Dermatites de contato irritativas ou infecciosas, por acúmulo de suor e bactérias, foliculites (infecção dos folículos pilosos), obstrução dos ductos sudoríparos, levando a inflamações locais, e em alguns casos, até interferência na vida social ou autoestima. É importante lembrar que nem todo desodorante é igual — há os antitranspirantes, os bactericidas, os naturais, sem alumínio, sem perfume… ou seja, há alternativas", destaca.

Apesar disso, o especialista destaca que as pessoas, como o ator, podem buscar outros mecanismos para combater o mau cheiro, como desodorantes naturais, probióticos tópicos, sabonetes antibacterianos suaves e botox. "O cheiro corporal masculino é uma combinação natural de hormônios, suor e microbiota. Não usar desodorante pode intensificar o problema, mas há formas seguras e naturais de controlar o odor sem abrir mão do bem-estar", conclui.

