Ana Paula Siebert se surpreende com pergunta inusitada sobre Roberto Justus: 'É sério?'

A influenciadora Ana Paula Siebert se mostrou surpresa com um questionamento sobre seu relacionamento com o marido, o empresário Roberto Justus

A influenciadora Ana Paula Siebert aproveitou um momento livre nesta quinta-feira, 27, para abrir uma caixinha de perguntas em seu pefil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta a surpreendeu com um questionamento sobre seu relacionamento com o marido, o empresário Roberto Justus.

"Você e o Roberto moram na mesma casa?", quis saber a pessoa. E ela respondeu: "É sério isso?! Hahahaha". Vale lembrar que os dois se casaram após dois anos de namoro, em abril de 2015, no dia em que o empresário completou 60 anos.

Storie de Ana Paula Siebert

Renovação de votos de Ana Paula Siebert e Roberto Justus

Vale lembrar que Ana Paula Siebert e o empresário Roberto Justus vão renovar os votos de casamento no próximo dia 30 de abril. A data será dupla­mente especial: marca os 10 anos de união do casal e também os 70 anos dele. Nesta quarta-feira, 23, a filha dele, a influenciadora e empresária Fabiana Justus, revelou detalhes do convite luxuoso da celebração.

Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou a caixa que recebeu: "Achei tão lindo. Vem essa caixa linda com essas flores. Aí voce abre e dentro tem primeiro um texto", iniciou ela, que em seguida contou o que tava escrito.

"A vida passa rápido demais para adiarmos a felicidade. Cada dia é um presente e uma oportunidade de amar, sorrir e criar memórias ao lado de quem realmente importa. Juntos vamos comemorar 10 anos de casados, 70 anos de vida e momentos inesquecíveis", leu ela.

Em seguida, mostrou que, embaixo da caixa, há uma gaveta com o convite da festa. "Muito linda essa caixa. Tem esse espaço aqui que, quando tira, pode guardar joias, enfim. Achei linda", opinou. Veja como é o convite!

