BBB 25: Thamiris recorda reação de brother após beijo: 'Fiquei chateada'

Em conversa com Maike, a sister Thamiris confessou que se chateou com a atitude de um brother após beijá-lo dentro do BBB 25

Buscando se distrair após a tensão da formação do oitavo paredão do BBB 25, Thamiris conversou com Maike a respeito da troca de beijos que teve com João Gabriel na última semana. Na tarde desta segunda-feira, 10, a sister revelou que ficou chateada com o brother no dia seguinte.

O assunto veio à tona após Maike comentar, em tom de brincadeira, que só soube do beijo entre os dois colegas por causa do 'som' no quarto. Para quem não acompanhou, Thamiris e João Gabriel se beijaram na cama após a festa do líder de Vitória Strada.

De acordo com a nutricionista, o irmão gêmeo de João Pedro não quis conversar sobre o ocorrido. "Fiquei chateada com ele depois, porque fui falar com ele e ele agiu... não agiu, mas deixou baixo, quis deixar baixo. Já está fazendo, pô! Não que eu fosse fazer de novo", explicou a sister.

Em seguida, Thamiris explicou que chamou João Gabriel para conversar somente após perceber que o brother havia ficado estranho. O goiano, no entanto, pediu para que os dois não falassem sobre a situação.

"E na hora, não fui eu que procurei não, Maike", declarou Thamiris ao recordar o momento do beijo. Maike finalizou a conversa revelando que se arrepende de não ter ficado com Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, antes da semana de sua eliminação.

Thamiris comenta voto de Vitória Strada

A formação do oitavo paredão do BBB 25 mexeu bastante com os brothers da casa mais vigiada do país. Durante a madrugada desta segunda-feira, 10, Thamiris, uma das emparedadas da semana, descobriu que foi alvo de Vitória Strada, sua ex-aliada.

Thamiris soube do voto de Vitória através de Maike, que teve acesso à informação através da central de controle no Apê do Líder. Apesar de ter ficado surpresa, a sister garantiu aos demais colegas de confinamento que não procuraria a atriz para conversar sobre a atitude; confira mais detalhes!

