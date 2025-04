BBB 25: Quem sai hoje no paredão? Enquete revela favorito para ser eliminado

Maike, Renata e Vinicius disputam a preferência do público para ficar no BBB 25. Saiba quem está na frente das enquetes para ser eliminado hoje

Nesta quinta-feira, 10, os telespectadores quem é o novo eliminado do BBB 25, da Globo. O paredão da rodada é disputado por Maike, Renata e Vinicius e as enquetes já apontam quem deve sair do reality show hoje.

As enquetes dos portais de notícias de celebridades mostram que o brother Vinicius é o favorito para ser eliminado hoje. De acordo com a enquete no site CARAS Brasil, o brother Vinicius é o favorito para sair hoje do Big Brother. Ele está com 49,85% dos votos do público. O segundo lugar na votação ficou com Maike, que teve 35,31% dos votos, e Renata aparece em terceiro lugar com 14,85%.

Porém, um cenário diferente é visto na enquete da Coluna Play, do Jornal O Globo, na qual Maike aparece como o favorito para deixar o jogo. Ele teve 51,75% dos votos. Vinicius apareceu com 45,88% e Renata ficou com 2,37%.

Na enquete do site Notícias da TV, Vinicius também aparece como o eliminado da noite. Ele teve 50,95% dos votos para ser eliminado. Enquanto isso, Maike ficou com 42,95% e Renata teve apenas 6,41% dos votos.

Um resultado muito parecido aconteceu na enquete do site UOL, na qual Vinicius recebeu 55,71% dos votos. Maike foi votado por 41,33% dos leitores e Renata ficou com apenas 2,95%.

Vale destacar que a única votação válida para eliminar uma pessoa do BBB 25 acontece no site Gshow e o resultado é revelado apenas durante o programa ao vivo.

Quem deve ser eliminado no 15º paredão do BBB 25? Maike

Renata

Vinicius

Relembre como foi a formação do paredão

Depois da prova do líder, os brothers e sisters formaram o 15º paredão da rodada. O líder Guilherme indicou Maike para a berlinda. “Chegou o momento de votar em pessoas que eu relutei para votar. Vou indicar hoje o Maike e sei que se tiver uma prova de resistência eu não quero enfrentá-lo”, disse ele.

Então, os participantes fizeram a votação e Renata foi a mais votada da rodada. Por fim, Maike teve o poder do contragolpe e puxou Vinicius para o paredão.

Desse modo, o novo paredão é disputado por Maike, Renata e Vinicius .

Saiba quem votou em quem:

Vinicius votou em Renata

Delma votou em Renata

Diego votou em Renata

João Pedro votou em Delma

Vitória votou em Renata

Renata votou em Delma

Maike votou em Delma