BBB 25: Maike, Renata e Vinicius disputam o 15ª paredão do reality

Depois da eliminação de João Gabriel do BBB 25, Guilherme é o novo líder e três pessoas se enfrentam no 15ª paredão: Maike, Renata e Vinicius

Na noite desta terça-feira, 8, o BBB 25, da Globo, foi agitado com eliminação, prova do líder e formação do paredão. O brother João Gabriel foi eliminado com 51,95% dos votos do público. Logo depois, os participantes seguiram com o jogo para definir mais um paredão. Saiba como foi:

Prova do líder

Na prova do líder da rodada, os brothers e sisters fizeram um jogo da memória. Eles tiveram que encontrar as letras escondidas em três telas numeradas. A prova acabava quando alguém conseguia encontrar todas as letras que faltavam em sua frase. Assim, o vencedor foi Guilherme .

Formação do paredão

Depois da prova do líder, os brothers e sisters formaram o 15º paredão da rodada. O líder Guilherme indicou Maike para a berlinda. “Chegou o momento de votar em pessoas que eu relutei para votar. Vou indicar hoje o Maike e sei que se tiver uma prova de resistência eu não quero enfrentá-lo”, disse ele.

Então, os participantes fizeram a votação e Renata foi a mais votada da rodada. Por fim, Maike teve o poder do contragolpe e puxou Vinicius para o paredão.

Desse modo, o novo paredão é disputado por Maike, Renata e Vinicius .

Saiba quem votou em quem:

Vinicius votou em Renata

Delma votou em Renata

Diego votou em Renata

João Pedro votou em Delma

Vitória votou em Renata

Renata votou em Delma

Maike votou em Delma