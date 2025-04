BBB 25: Delma faz desabafo sincero sobre enfrentar o Paredão com Guilherme

Em conversa no Quarto Anos 50, Delma abriu o coração sobre enfrentar o paredão ao lado do genro, Guilherme: "Minha cabeça está a mil!"

Na tarde desta segunda-feira, 14, Delma viveu um momento de emoção ao conversar com Guilherme sobre o desafio do Paredão. No Quarto Anos 50 do BBB 25, a sister desabafou sobre como a situação está sendo ainda mais difícil por dividir a berlinda com o genro.

"Esse Paredão está me doendo mais, porque é eu e você juntos. Esse é o que está me doendo muito. Se eu estivesse só, sem você, eu estaria de boa. Minha cabeça está a mil!", confessou Joselma.

Na sequência, o pernambucano reforçou o sonho de chegar à final do programa ao lado da sogra.

Assista na íntegra:

💬 Delma: "Esse Paredão tá me doendo mais, porque é eu e tu junto [...] Se eu tivesse só, sem você, eu tava de boa." #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/KZ3GuuCzAD — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2025

Delma confessa seu único medo fora do reality

Disputando o 17º Paredão contra Guilherme e Renata, a sister Delma abriu seu coração durante uma conversa com Diego Hypolito na área externa do BBB 25, da TV Globo, nesta segunda-feira, 14. No bate-papo, ela refletiu sobre sua trajetória no confinamento e confessou um medo.

"Meu único medo de sair é saber se o povo está com raiva, me odiando", afirmou Joselma. "Mas o resto eu estou tão tranquila, de boa aqui. Vou ver minha família. Ai, meu Deus do céu, que saudades!" , falou a sister, que completou: "A saudade é grande demais. A minha certeza é essa, que saindo vou ver minha família, meu maior tesouro.", completa.

"É, mas tem pouco tempo para final do programa", reagiu Diego Hypolito. "Eu estou feliz! Eu cheguei onde eu cheguei. E eu quero chegar mais [longe] se for com meu Gui, se não for com meu Gui, que Deus me tire", concluiu a sogra de Guilherme.

Leia também:BBB 25: Delma abre o coração e revela desejo para Guilherme: 'É o meu sonho'