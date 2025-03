BBB 25: Quem deve sair hoje? Saiba quem lidera as enquetes de eliminação

Aline, Diego Hypolito e Maike disputam o paredão desta terça-feira, 25, no BBB 25: Saiba quem mais chance de ser eliminado!

Nesta terça-feira, 25, um dos emparedados do BBB 25, da Globo, vai ser eliminado durante o programa ao vivo. Enquanto não chega a hora de descobrir o resultado oficial, que tal saber quem está liderando nas enquetes do décimo paredão? Aline, Diego Hypolito e Maike estão no paredão e um deles vai sair nesta noite.

Na internet, as enquetes mostram que a sister Aline tem mais chance de ser eliminada. Na enquete do site CARAS Brasil, Aline é a mais votada para sair do jogo com 58.30% dos votos. Enquanto isso, Maike teve 35.08% e Diego está com 6.61%.

O mesmo cenário pode ser visto na enquete do site UOL. Por lá, Aline lidera a votação com 50.75%, sendo seguida por Maike (47.83%) e Diego (1.42%). A enquete do site Notícias da TV também aponta a eliminação de Aline com 52.62% dos votos do público.

Quem deve ser eliminado no décimo paredão do BBB 25? Aline

Diego

Maike

Relembre como foi a formação do décimo paredão do BBB 25:

Na noite deste domingo, 23, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o décimo paredão da temporada. A berlinda é disputada por Aline, Diego Hypolito e Maike e um deles será eliminado na terça-feira, 25. Saiba como foi a noite de votação:

A noite começou com Eva e Maike no paredão por causa do Big Fone, que foi atendido por Vinicius no sábado. Porém, um deles escapou da berlinda. Delma usou o Poder Curinga, que era o poder marreta. Ela salvou Eva do paredão ao tirá-la da berlinda após a indicação do Big Fone. “Meu coração ainda tem um sentimento especial por ela”, disse ela. Inclusive, Eva ganhou uma imunidade.

O anjo João Gabriel deu a imunidade para o irmão gêmeo, João Pedro. Logo depois, a líder Renata indicou Aline para o paredão. “Não é uma surpresa aqui dentro e nem para o Brasil. A pessoa com quem tenho mais atrito aqui é a Aline”, disse ela.

Os participantes votaram no confessionários e os dois mais votados foram Vilma e Diego, que foram indicados ao paredão. Desse modo, a prova bate-volta foi disputada por Vilma, Diego e Maike. A sister Vilma foi quem se deu bem e escapou do paredão.

