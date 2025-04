Leticia Cazarré relembra momento especial com Papa Francisco: 'Privilégio'

Em suas redes sociais, Leticia Cazarré relembrou um momento mais do que especial que viveu ao lado de Papa Francisco no ano passado

Em suas redes sociais, Leticia Cazarré sempre compartilha compartilha diversos momentos de sua rotina com seus milhares de seguidores.

Nesta quarta-feira, 23, a famosa relembrou um momento mais do que especial ao lado de Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira, 21, aos 88 anos.

Leticia postou algumas fotos em que aparece ao lado do marido Juliano Cazarré e do filho Estêvão, que na época tinha meses de vida. A família surgiu recebendo a bênção do Pontífice.

"Há menos de um ano, em 22 de maio de 2024, com meu pequeno Estêvão, de 80 dias de vida, nos braços, tive um privilégio que todo católico sonha em ter, mas poucos realizam. Até hoje essa lembrança me causa borboletas no estômago e lágrimas nos olhos. Obrigada, meu Santo Padre! Me faltam as palavras", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, uma internauta quis saber o que Leticia ouviu do Papa, e ela fez questão de responder. "Ele disse: 'Filha, eu sei que é difícil. Mas temos que seguir firmes'".

Cirurgia

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarréusou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua saúde. Na sexta-feira, 11, ela contou que passou por uma cirurgia bem-sucedida e que está recebendo os cuidados de uma amiga durante a recuperação.

"Fiz uma cirurgia e correu tudo bem, graças a Deus! Que grande graça é poder ser acolhida por amigos carinhosos e generosos. E não existe ninguém que faça isso melhor do que minha amiga/irmã Esther Collet Biselli", escreveu ela ao mostrar detalhes da recepção. No entanto, ela não entrou em detalhes acerca do procedimento.

Recentemente, Leticia Cazarré lembrou uma decisão importante que tomou em prol de seu casamento com o ator Juliano Cazarré. Em um vídeo compartilhado, ela contou que pediu demissão de seu emprego para se mudar para outra cidade com o marido, que havia conseguido um novo trabalho.

