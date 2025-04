Giovana Cordeiro faz linda homenagem aos pais: 'Tão grata'

Em suas redes sociais, a atriz Giovana Cordeiro surgiu ao lado dos pais e fez uma linda homenagem para eles, com direito à declaração

Em suas redes sociais, Giovana Cordeiro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quarta-feira, 23, a atriz publicou um vídeo em que aparece ao lado dos pais e escreveu: "Minhas raízes". Além disso, a famosa fez questão de se declarar na legenda da publicação.

"Sempre que temi eles me conduziram para o caminho da coragem. Sempre que duvidei eles apontavam para a minha missão. Nunca foi fácil, mas sempre tive vocês. Sempre que quis algo

eles eram os primeiros a apostarem no sucesso. Nunca me deixaram desanimar. Eu sou tão grata por isso, pela vida, pelas irmãs, pelo cuidado. Pai e mãe, como eu amo me reconhecer em vocês", escreveu ela.

Nos comentários, o pai de Giovana se emocionou com a mensagem deixada pela filha. "Ah, filha linda. E eu pensando que era foto, era vídeo. Pois é, a maior vitória para os pais é ter filhas, filhos, netos e netas tão especiais e queridas, como vocês, que por onde passam deixam lastro de luz, simpatia, carinho e respeito pelas pessoas. Você é assim filha e suas irmãs também são! E essas qualidades especiais que vocês já chegaram com elas nessa vida, junto com a dedicação, foco e perseverança, sempre vão deixar vocês prontas para os grandes desafios, e para realizar os seus sonhos. Te amo, amo vocês ! Gratidão a Lillian por todo amor, esforço e dedicação com vocês", escreveu ele.

Giovana Cordeiro está escalada para viver Bárbara em Dona de Mim, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Tour pela casa

A atriz Giovana Cordeiro anunciou que vai morar em uma nova propriedade e aproveitou para fazer um vídeo com os ambientes vazios para mostrar aos seus seguidores.

No Instagram, ela apareceu toda sorridente ao exibir como é sua nova casa. O local conta com cômodos espaçosos e até uma varanda enorme, que ainda tem a churrasqueira.

“Bem-vindos a minha casa nova. Estou tão feliz! A skin design de interiores foi ativada e me sinto pronta para colocar a mão na massa! Minha maior missão é preencher agora todo esse espaço!”, afirmou ela na legenda.

