Em meio ao luto, Rafa Kalimann se surpreende com atitude do namorado

A influencer Rafa Kalimann se derrete com gesto carinhoso do namorado, o cantor Nattan, que vive luto por causa da morte da avó

A influencer Rafa Kalimann, de 32 anos, compartilhou um registro carinhoso nesta quarta-feira, 23, após se surpreender com uma atitude do namorado, o cantor Nattan. O casal está no interior do Ceará para acompanhar o rito de despedida da avó do artista, que morreu no início da semana.

Em meio ao momento delicado familiar, contudo, Kalimann ficou lisonjeada com o gesto do parceiro. Isso porque Nattan parou na beira da estrada para pegar uma flor e entregar a ela. A cena foi registrada nas redes de ambos.

"E ele me surpreendendo mesmo nos dias que ele mais precisa de mim", escreveu Kalimann, admirando a beleza da flor. "Mas enfim, aqui estou. Que a gente seja sempre força e cuidado um pro outro, estou aqui", continuou.

Rafa Kalimann ganha flor do namorado, Nattan - Foto: Reprodução/Instagram

Morte da avó

Nesta terça-feira, 22, Nattan publicou um vídeo emocionante em suas redes sociais em que aparece cantando para avó enquanto ela ainda estava internada.

"É, minha veinha, você se foi. Foi-se, mas deixou o maior aprendizado de vida que pude ter. De tudo que eu sou hoje — desde aprender a ler a levantar para alguém mais velho sentar —, eu aprendi com você. Foi minha segunda mãe, me cuidou, me protegeu. Foi por muito tempo meu porto seguro. Colocou uma lousa dentro do meu quarto para me ensinar a escrever, me dava dinheiro escondido hahaha, e por ironia do destino foi quem me deu meu primeiro violão. E foi dele que eu dei início ao meu maior sonho de vida. Ser um cantor", iniciou.

"Eu pude cantar para você por uma última vez, um dos hinos que me ensinou lá atrás. Você faz parte de tudo e está em tudo. E não vai ser agora que você vai deixar de estar. Vai ficar em nossos corações, em todos os momentos bonitos, em tudo que eu olhar você vai estar lá de alguma forma. Obrigado por tanto. Deus lhe receba de braços abertos. Te amamos dona ZUZA", completou. Confira!

