A influencer Viih Tube mostra momento carinhoso com a filha Lua Di Felice, de dois anos, sentadas em frente ao espelho enquanto se maquiam juntas

A influencer Viih Tube, de 24 anos, decidiu compartilhar, nos stories de seu perfil no Instagram, um momento carinhoso ao lado da primogênita, Lua Di Felice, de dois anos. Isso porque as duas passaram o final da tarde desta quarta-feira, 23, tendo um momento de beleza juntas. No vídeo, a dupla aparece sentada em frente a um espelho enquanto se maquiam juntas.

"Minha companheirinha. Eu amo ser sua mãe", se declarou no registro. Como trilha sonora, a ex-BBB escolheu a música Por Você, de Barão Vermelho, na publicação.

"Por você, eu dançaria tango no teto, limparia os trilhos do metrô e iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria à prazo pro inferno e tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber, ficaria rico num mês, dormiria de meia pra virar burguês e mudaria até o meu nome. Viveria em greve de fome e desejaria, todo dia, a mesma mulher", diz o refrão.

Confira, abaixo, o momento:

Viih Tube e Lua Di Felice se maquiam juntas nesta quarta-feira, 23 pic.twitter.com/5NwEFrXRzl — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 23, 2025

Viih Tube publica nova foto de Ravi

Na última terça-feira, 22, Viih Tube decidiu compartilhar uma novo foto do filho caçula, Ravi, de cinco meses, fruto do relacionamento dela com Eliezer.

Nos stories, a ex-BBB compartilhou a imagem do caçula todo agasalhado, usando um gorrinho para espantar o frio. Na legenda, Viih divertiu-se com o clima gelado: "Que frio galela", escreveu na legenda da postagem. Confira!

Leia também: Viih Tube presenteia o pai com carro de luxo durante almoço de Páscoa