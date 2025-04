BBB 25: Maike rebate sugestão de Delma sobre indicação ao paredão: 'Lealdade'

Maike e Delma, finalistas da prova do líder, precisam escolher em consenso um brother do BBB 25 para indicar ao próximo paredão

Ao que tudo indica, os próximos passos no jogo BBB 25 seguem incertos. Na tarde desta sexta-feira, 4, os brothers Delma e Maike se reuniram na área externa da casa para conversar sobre a decisão de indicar um participante ao próximo paredão.

Para quem não acompanhou, Delma e Maike, finalistas da última prova do líder, ganharam a difícil missão de decidir em consenso qual colega de confinamento será colocado direto na berlinda de domingo, 6.

No entanto, os dois, que são de grupos opostos, ainda não chegaram em um nome. "Tu prefere ir para o paredão para salvar o pessoal do quarto, né?", perguntou a sister. "Eu vou para o paredão de qualquer jeito, Del. [...] Iriam três do meu quarto de qualquer jeito. Eu acho meio injusto", respondeu Maike.

"Para você se salvar do paredão, teria que colocar um dos seus", sugeriu Delma. Neste momento, o brother avisou que não pretende indicar nenhum de seus aliados. "Se tem uma coisa que eu prezo na minha vida é lealdade, sempre prezei. Independente de onde eu estiver", rebateu ele.

E completou: "É a coisa que eu mais acho importante, ser leal às pessoas". "Na vida, mas no jogo...", retrucou a sister. "Tem coisas de extensão da nossa vida, que a gente tem que ser também. A senhora deixaria de ser coração, por exemplo?", questionou Maike.

Os dois finalizaram o assunto concordando que precisam analisar todos os cenários possíveis da indicação: "A gente chega em um consenso, o que for bom para a senhora, o que for bom para mim e o que for justo. Infelizmente somos de grupos opostos", disse o brother.

Daniele faz pedido inusitado para Delma após consequência

A reta final do BBB 25 tem entregado grandes emoções aos brothers! Na noite de quinta-feira, 3, após Vitória Strada vencer a prova do líder, Delma e Maike, finalistas da dinâmica, ganharam a difícil missão de indicar, em consenso, um participante direto ao paredão.

Os dois, que são de grupos opostos, ainda não decidiram qual adversário devem escolher para a berlinda. Durante a madrugada desta sexta-feira, 4, a sister Daniele Hypolito conversou com Delma a respeito da situação e fez um pedido inusitado para a sogra de Guilherme; confira detalhes!

