BBB 25: Saiba quem a líder Vitória Strada vai indicar para o paredão

Depois de colocar Renata, João Pedro e João Gabriel na Mira da Líder, Vitória Strada revela quem vai indicar para o paredão nesta sexta-feira, 4

A atriz Vitória Strada venceu a prova do líder na noite de quinta-feira, 3, e já sabe quem vai indicar direto para o paredão nesta sexta-feira, 4, no BBB 25, da Globo. Em uma conversa com Delma, ela foi bem direta ao contar a sua decisão.

Logo depois da prova, Delma entrou no quarto com Vitória e perguntou: “Você vai indicar quem, Vitória?”. Sem pensar duas vezes, a atriz disparou: “ Eu vou indicar o João Pedro ”.

Vale lembrar que foi João Pedro quem a indicou para o paredão há algumas semanas e ele nunca foi para a berlinda ao longo de todo o jogo. Atualmente, os participantes estão no Top 10 da edição. O reality show já entrou no modo turbo para eliminar mais pessoas por semana até a grande final.

Vitória confirmando que vai indicar João Pedro para o paredão. #BBB25pic.twitter.com/FoMRFPfU9s — Central Reality #BBB25 (@centralreality) April 4, 2025

Relembre como foi a prova do líder da rodada

Nesta quinta-feira, 3, a atriz Vitória Strada se tornou a nova líder do BBB 25, da Globo. Ela foi a participante que teve o melhor desempenho na prova do líder que exigiu memória dos participantes.

Na prova, os brothers e sisters tiveram que memorizar os looks de manequins e montar os modelitos com as peças que estavam em um closet. Cada um ficou dentro de um closet e podiam ver o gabarito quantas vezes achassem necessário. A competição foi feita com os participantes divididos em trios e o vencedor de cada trio foi classificado para a final.

Na final, Delma, Vitória Strada e Maike disputaram uns contra os outros e Vitória foi a campeã da prova.

Logo depois da prova, Vitória colocou Renata, João Pedro e João Gabriel na Mira do Líder.

Leia também: BBB 25: Entenda a briga entre Renata e os gêmeos: 'Como se não confiasse'