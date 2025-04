BBB 25: Vitória Strada fica em choque com descoberta: 'Primeiro'

No BBB 25, da Globo, a atriz Vitória Strada foi pega de surpresa com uma descoberta na manhã desta quarta-feira, 2. Saiba o que aconteceu!

A atriz Vitória Strada foi pega de surpresa com uma descoberta na manhã desta quarta-feira, 2. Na cozinha da casa do BBB 25, da Globo, Viníciusmexia no cabelo a sister e encontrou um fio branco, o que deixou a artista em choque.

"Não, não, Vinícius! Você está me zoando que eu comecei a ter cabelo branco aqui no programa", reagiu a participante do relality show. Logo em seguida, a atriz fez uma confissão: "Meu primeiro cabelo branco".

Em seguida, a sister brincou com os outros participantes sobre a descoberta de Vinícius, fingindo chorar. "Guarde de lembrança", sugeriu Delma. Logo depois, Vinícius e Diego Hypolito mexeram no cabelo da atriz e afirmaram ter encontrado "um tufo" de fios brancos, deixando-a surpresa mais uma vez.

Vitória, por sua vez, passou vários minutos segurando o fio branco e mostrando-o aos outros participantes.

Mãe de Vitória Strada critica ex-BBB Mateus após declaração sobre a atriz

Mãe da atriz Vitória Strada, Marisete Strada, não ficou calada ao ver uma declaração do ex-BBB Mateus Pires para a sister, que segue confinada no BBB 25, da Globo. O arquiteto compartilhou um vídeo relembrando momentos ao lado dela no jogo e afirmou sentir saudades da amiga. Nos comentários, Marisete foi direta e o acusou de traição.

“Que saudade, minha amiga. Eu amo tanto esse vídeo e tudo o que ele representa. Tenho tantas coisas para te contar aqui de fora, menina. Mas assim, só depois quando você sair campeã! Segue firme aí que aqui você tem uma legião de pessoas que te amam e torcem incansavelmente”, escreveu Mateus na publicação.

Entre os comentários no post de Mateus, se destacou o de Marisete. “Está com saudade, por que traiu a amiga?”, disparou. Ela também aconselhou o arquiteto a procurar as irmãs Camila e Thamires, com quem ele teve muita amizade na casa mais vigiada do Brasil. “Quando estava lá, preferiu trair ela. Agora está com saudades. Procure Camila e Thamires! #viteus acabou”, completou.

