BBB 25: Gracyanne Barbosa adverte Giovanna: 'Não precisa falar assim'

Gracyanne Barbosa decidiu fazer um alerta para sua irmã, Giovanna, sobre a forma como ela fala com os outros participantes do BBB 25.

A influenciadora digital chamou a jovem para conversa sozinha em um dos quartos e a advertiu. "Já falei três vezes. Não precisa falar assim", disse a empresária. "Você também precisa deixar as pessoas terminarem de falar", rebateu a veterinária.

As duas seguiram conversando e Gracyanne citou a situação que motivou a conversa. "Você falou para mim, só que olhando para ela, pareceu para ela. Para mim eu não ligo", comentou a famosa.

Vale lembrar que Gracyanne e Giovanna estão na Xepa do reality show e na manhã deste sábado, 18, a musa fitness divertiu os brothers da casa ao fazer um pedido inusitado. Enquanto conversava com os colegas na cozinha da Xepa, a famosa percebeu que um dos integrantes do Vip estava com um pote de whey e, rapidamente, se levantou da cadeira. "É whey? Deixa eu cheirar?", pediu.

Giovanna Jacobina fala sobre cirurgia no rosto

Na noite desta quarta-feira, 15, a veterinária Giovanna Jacobina, de 26 anos, decidiu explicar para os brothers no reality show BBB 25, da Globo, o motivo de ter se submetido a uma cirurgia ortognática. O procedimento reposiciona os ossos da mandíbula e da maxila, para corrigir assimetrias faciais e o encaixe dos dentes. Durante a conversa, a sister lembrou como se sentia.

"Eu tinha apneia do sono e dor de cabeça todos os dias", contou Giovanna, que achou tranquilo a recuperação, embora tenha ficado dois meses sem poder mastigar. Giovanna contou que a irmã, a musa fitness Gracyanne Barbosa, que é sua dupla no BBB, usou aparelho extrabucal para corrigir os dentes que eram para a frente e conter o crescimento do maxilar, inferior e superior. "A Gra usou freio de burro também. Não sei se fala assim ainda", mencionou um termo antigo para o tipo de aparelho.

