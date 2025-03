Palco de show de Lady Gaga no RJ será maior que o de Madonna

O show gratuito da cantora Lady Gaga, que acontecerá no dia 3 de maio, terá palco de 1.260 m² na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

A cantora estadunidense Lady Gaga, de 38 anos, se apresentará no Brasil no dia 3 de maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show gratuito, inclusive, terá um palco maior que o da cantora Madonna, de 66 anos, que performou no local em 2024.

Segundo informações divulgadas pela produtora responsável pelo show, Bonus Track nesta sexta-feira, 21, o palco projetado para a voz de Bad Romance terá 1.260 m². No ano passado, Madonna recebeu uma montagem de 812 m².

“Para facilitar a visão de quem estiver na praia, o palco estará a 2,20 metros de altura da base na areia. Ao fundo, como parte do show, um mega painel de LED de última geração. Ao longo da praia, teremos também 10 telões de LED reproduzindo as imagens da apresentação da artista”, disse Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track, em nota à imprensa.

O show de Lady Gaga será transmitido pela TV Globo, Multishow e pelo Globoplay e deverá trazer canções clássicas da carreira, além de novos hits de seu mais novo álbum de estúdio, o Mayhem.

A única apresentação de Lady Gaga no Brasil ocorreu em 2012. Pois ela cancelou, de última hora, a sua participação no Rock in Rio 2017 devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.

Lady Gaga fala sobre show no Rio de Janeiro

Recentemente, Lady Gaga fez um post nas redes sociais sobre o seu próximo show no Brasil e relembrou quando precisou cancelar um show no Brasil em 2017 por causa de sua saúde.

"É uma grande honra ser convidado para cantar para o Rio — durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos pequenos monstros. Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizado", disse. Confira!

