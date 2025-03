Fabiana Justus atualiza estado de saúde após infecção

Em suas redes sociais, Fabiana Justus fez questão de atualizar seu estado de saúde após ir parar no hospital com infecção urinária

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. No início da semana, a empresária foi parar no hospital com um quadro de infecção urinária e precisou ir ao local todos os dias para tomar antibiótico na veia.

Nesta sexta-feira, 21, a famosa deu atualizações sobre seu estado de saúde. "Resolvi aparecer por aqui para dar um oi, para deixar vocês tranquilas. Eu acordei bem melhor. Eu estava muito mais baqueada e fora que o antibiótico zoa a minha flora intestinal, então eu fiquei ruim, não preciso dar detalhes. Mas eu acordei bem melhor, mais disposta. Estou tomando antibiótico na veia porque eles preferiram por causa da dose do antibiótico e por ele ser um antibiótico forte, que dá menos efeito se for na veia do que tomando, e olha que me deu bastante efeito", disse ela.

Em seguida, ela comentou que precisou alterar sua agenda profissional durante esses dias. "Graças a Deus eu consegui melhorar a tempo de poder participar dessa campanha que eu me propus a participar. Não dava para cancelar, fazer outro dia. Essa semana eu tinha vários trabalhos que eu tive que cancelar, postergar, mas essa era uma que não dava. A vida é feita de altos e baixos, momentos difíceis e momentos bons. Estou terminando a semana me sentindo bem. Estou ótima", concluiu.

Susto

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de seu quadro de saúde na quarta-feira, 19. No dia anterior, ela foi ao hospital após acordar com muita febre e mal estar e foi diagnosticada com infecção urinária.

Ela, que está em remissão de leucemia mieloide, um tipo de câncer no sangue, diagnosticada em janeiro de 2024, contou que ficou preocupada ao acordar passando mal. "Oi, gente. Aparecendo por aqui. Eu sei que deixei vocês preocupados, mas não foi minha intenção. Eu acabei ficando mais offline porque realmente passei muito mal. Estava com muita dor, muita febre, e tive uma infecção urinária muito forte. Ela me pegou de jeito, muito rápido, e o susto", confessou.

E continuou seu desabafao: "Acordei com febre alta e me sentindo muito mal, e tive que ir para o pronto-socorro. Quando descobri o que era, senti um alívio. Agora estou tratando, mas eles querem continuar aplicando o antibiótico na veia porque ele é mais forte. Então, estou indo uma vez por dia ao hospital tomar antibiótico e estou mais de molho. Nunca tinha tido uma infecção urinária tão forte, mas já já estou nova novamente. Graças a Deus".

Leia também: Fabiana Justus faz reflexão sobre as redes sociais