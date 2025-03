Romário presta homenagem à filha: 'Um futuro com mais inclusão e respeito'

O ex-jogador Romário homenageia sua caçula, Ivy, de 19 anos, e compartilha mensagem no Dia Internacional da Síndrome de Down

Nesta sexta-feira, 21, Dia Internacional da Síndrome de Down, o ex-jogador de futebol e senador (PL), Romário, prestou uma homenagem à sua filha caçula, Ivy, de 19 anos, fruto de seu relacionamento com Isabelle Bittencourt. A jovem, que tem Down e é uma defensora da causa, assim como o pai, publicou um vídeo sobre o tema, que foi compartilhado por ele também, em suas redes sociais.

"Galera, hoje o recado vem da minha filha Ivy e da Apae Brasil: cada pessoa com Síndrome de Down tem seu brilho, seu tempo e talento pra viver com respeito e autonomia. Tmj nessa caminhada, sempre!” , comunicou o senador.

Ivy também informou no vídeo: "Tudo bem com você? Hoje dia 21 de março, celebramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então não é somente uma data para comemorar, é também um dia para conscientizar, para falar sobre respeito, inclusão e equidade", falou.

"Sou filha muito amada, estudante de Artes Cênicas, namoro, sou influenciadora digital e viajo. Já ia me esquecendo: eu tenho Síndrome de Down. O que isso significa? Que a Síndrome de Down é apenas uma parte de quem eu sou. Ela não me define. Eu sou uma pessoa com sonhos, vontades, capacidades e direitos, assim como qualquer pessoa" , destacou a jovem.

Confira o vídeo em que Ivy deixa uma mensagem:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Romário (@romariofaria)

Romário comemora a conquista de sua filha

O ex-jogador de futebol Romário Faria está radiante com a nova conquista de Ivy, sua filha caçula! A jovem de 19 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Isabella Bittencourt, foi aprovada no vestibular para cursar Artes Cênicas na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio de Janeiro, e compartilhou a novidade nas redes sociais.

Leia também: Romário celebra a formatura da filha caçula: 'Muito orgulho de você'