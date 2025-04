BBB 25: Maike recebe 'bronca' da produção após atitudes

O brother Maike foi advertido algumas vezes pela produção do BBB 25 durante interações com Renata; entenda o que aconteceu

Os brothers receberam um cooler com bebidas na madrugada desta quinta-feira, 10, para curtirem um pouco os últimos dias de BBB 25. Durante a confraternização, realizada na área externa da casa, Maike recebeu algumas advertências da produção do reality show.

A situação aconteceu após atitudes do brother com Renata, na qual a bailarina demonstrou incômodo. Em uma interação com a sister, Maike chegou a morder o braço da affair. Segundos depois, a produção disparou um aviso.

Em outro momento, ele agarrou o cabelo de Renata, que imediatamente pediu para que o brother parasse. "Para! Já falei, para!", disse a bailarina, visivelmente desconfortável com a situação.

Renata reflete ida à Vitrine do Seu Fifi

A noite de terça-feira, 8, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25! Logo após a eliminação de João Gabriel, os participantes realizaram uma nova prova do líder e a formação do 15º paredão - enfrentado por Maike, Renata e Vinicius.

Durante a madrugada de quarta-feira, 9, a bailarina fez um breve desabafo a respeito de sua ida à Vitrine do Seu Fifi, ocorrida em março. Para quem não acompanhou, Renata foi escolhida pelo público para passar um dia em um shopping do Rio de Janeiro, onde recebeu visitas e informações dos telespectadores.

Em conversa com Maike, a sister confessou temer que sua participação na dinâmica tenha prejudicado o jogo de seus aliados. "A Vitrine pode ter sido péssima para mim, eu não sei", declarou Renata, visivelmente emocionada.

"Olha o tanto de coisa que aconteceu depois daquilo. Se fosse assim, todo mundo já teria saído, por exemplo. Saiu quem o Brasil quis, não tem nada a ver isso aí", disse Maike, tentando consolá-la.

"Eu acho que tem. Mas estou em paz. Não teria feito nada diferente. Já falei várias vezes, se eu estiver errada ou equivocada em alguma coisa, não tenho problema em pedir perdão com nada nessa vida. Esse medo eu não tenho", concluiu Renata.

