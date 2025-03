BBB 25: Diego Hypolito desabafa sobre Gracyanne Barbosa: 'Coloquei num pedestal'

Diego Hypolito desabafou com a irmã, Daniele Hypolito, sobre como está se sentido após descobrir que Gracyanne Barbosa falou mal deles

Daniele e Diego Hypolito conversaram na tarde desta quinta-feira, 14, sobre as informações que receberam de Renata após a sister participar da dinâmica Vitrine do Seu Fifi. A bailarina contou que os familiares dos ginastas pediram para eles ficaram atentos com Gracyanne Barbosa, pois a musa fitness "fala mal deles todos os dias".

Enquanto se refrescava na piscina, o ex-atleta fez um novo desabafo sobre o que ouviu. "Estou me sentindo um idiota. A sensação que eu tenho é que os conselhos que dei para Vitória, fiz o contrário para mim. O Fifi mostrou, a Aline já tinha me falado uma coisa, já tinham acontecido diversas coisas para observar. O meu carinho e respeito por ela não vão diminuir absolutamente nada", lamentou.

Diego seguiu o desabafo: "É muito idiota da minha parte não reparar que ela fazia parte de um quarto que as pessoas falavam a mesma coisa. Eu achava que ela era minha defensora. É só isso. Não acho que a Gra seja uma má pessoa, não tenho essa percepção dela. Mas a gente está num jogo aqui que o Brasil inteiro está escutando. Está expondo coisas que poderia ter falado diretamente comigo."

Daniele, então, contou ao irmão que Gracyanne não sabe nada sobre as informações que eles receberam. O ginasta afirmou que não pretende tomar a iniciativa de conversar com a famosa. "Não vou ter iniciativa de conversar absolutamente nada. Se você quiser... vocês tiveram até um afeto de amizade maior do que o meu. O meu é uma coisa de fora para dentro que eu herdei e coloquei num pedestal", completou.

O que Renata contou para Daniele e Diego Hypolito?

Após retornar para a casa do BBB 25, Renata foi até os irmãos Diego e Daniele Hypolito para repassar um recado de Fábio Castro, marido da ex-ginasta, e de Edson Hypolito, irmão dos ex-atletas. "É para não duvidar que foi ele quem passou esse recado. A Gracyanne fala de vocês o tempo inteiro, falsa", começou.

"Se o [RoBBB Seu] Fifi não foi o suficiente para que você acreditasse, estou aqui para ser a porta-voz para que você acredite. Ela fala de vocês, questiona sua doença, sua ansiedade, fala dos seus remédios. Falou da Daniele e de várias coisas. Ele pediu para vocês abrirem o olho", declarou a bailarina. Saiba mais!

