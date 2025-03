Alessandra Negrini dá dicas de cuidados com a pele

Em suas redes sociais, a atriz Alessandra Negrini respondeu algumas perguntas dos seguidores e revelou como costuma cuidar de sua pele

Em suas redes sociais, Alessandra Negrini sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

A atriz de 54 anos, que é famosa por sua beleza exuberante, aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e comentou sobre cuidados com a pele.

"A gente cuida da pele desde sempre. Tudo bem que eu sou atriz, é uma exigência maior, mas eu acho que todo mundo hoje em dia. A gente tem recursos para cuidar da pele super bem. Então, desde sempre. Quanto mais cedo você cuidar, melhor", disse ela.

A famosa também revelou quais são os seus principais cuidados. "Eu limpo a pele antes de dormir com algodãozinho e uma aguinha micelar, uma coisa bem suave e também de dia, quando eu acordo. E uso protetor solar para sair de casa porque o clima lá fora não está fácil. Esses são meus cuidados, e tomar muita água também. Faço skincare de manhã, skincare a noite, uma coisa mais suave para a pele respirar e não entupir os poros".

Por fim, uma internauta quis saber se Alessandra tem algum ritual antes de se arrumar para uma festa. "Primeiro que eu durmo né. Eu invisto no sono, eu durmo muito. E mesmo quando eu acordo, eu decido dormir mais. Antes de colocar a maquiagem, eu hidrato bem a pele para poder receber a maquiagem", contou.

O último trabalho de Alessandra Negrini foi como a Guida em Travessia, novela exibida pela Rede Globo entre 2022 e 2023.

Reflexão sobre aparência

Alessandra Negrini chama bastante atenção nas redes sociais por sua aparência jovial e ela decidiu falar abertamente sobre o assunto.

"Eu envelheço, sim, como todo mundo. O importante é se cuidar, se sentir bem, ser livre para viver e celebrar a existência, esse é o foco. Exercício é básico, que nem escovar os dentes ou tomar banho. Não dá para viver sem. Não precisa ser rato de academia, cada um encontra seu jeito", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

A atriz também ressaltou seu cuidado com a alimentação. "Eu controlo a alimentação, sim, mas adoro comer. Sou apreciadora das boas coisas da vida. Mas é um desafio, não dá para liberar, não. Por isso caminhar, dançar, fazer exercício ajuda a poder sair da dieta. Eu saio muito para dançar, e não necessariamente bebo nesses dias. Enfim, vou dando um jeitinho", acrescentou ela

Negrini, que irá viajar pelo nordeste com o monólogo A árvore, também falou sobre voltar a fazer novela. Ela está longe da TV desde Travessia (2022). "Estou com saudades de fazer novelas, apesar da rotina exaustiva. Elas ainda têm um alcance de público muito grande e se comunicam diretamente com o Brasil. Eu gosto disso. Acho bonito", completou.

Leia também: Alessandra Negrini celebra aniversário do filho com vídeo especial