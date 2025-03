BBB 25: Gracyanne Barbosa se justifica para Daniele Hypolito após ser exposta

Daniele Hypolito contou para Gracyanne Barbosa as revelações feitas por Renata após voltar da Vitrine do Seu Fifi e a musa fitness se justificou

Daniele Hypolito conversou com Gracyanne Barbosa na academia do BBB 25 e contou para a sister as informações que Renata trouxe de seus familiares enquanto ela estava na Vitrine do Seu Fifi. A musa fitness, então, deu sua versão da situação e afirmou que não se lembrava de ter falado mal da ginasta.

"Se eu falei algo de você... Eu falei sobre ser mimada e me coloquei no meio e te expliquei aquele dia. Se eu falei algo de você... Eu falei sobre ser mimada e me coloquei no meio e te expliquei aquele dia. Agora do Diego, até coisas que eu perguntei para você, sobre essa questão de ser desligado, tudo mais. Na primeira e na segunda semana eu tive dúvida sim. Porque eu conheço um Diego fora daqui. E eu sempre achei super inteligente ligado. As meninas me perguntaram e eu falei: 'não conheço este Diego'", explicou a empresária.

"Perguntei para você. Confesso, sim, que tive dúvida. Até conversei com o Diego, mas não fui clara porque tive medo de parecer que estava desacreditando dele. E dos tombos, os meninos até perguntaram e falei que eu sempre vejo o Diego dando mortal e nunca vi caindo. Não sei se está fazendo para chamar a atenção ou se realmente é assim", acrescentou.

Gracyanne ressaltou que não se lembra de ter fala de Daniele e se desculpou com a ginasta. "Mas de você, não acredito que eu tenha falado... Você me desculpa se teve alguma coisa que te magoou, porque de você eu não me lembro de nunca ter comentado sobre nada", completou.

Diego Hypolito desabafa sobre Gracyanne Barbosa

Daniele e Diego Hypolito conversaram na tarde desta quinta-feira, 14, sobre as informações que receberam de Renata após a sister participar da dinâmica Vitrine do Seu Fifi. "Estou me sentindo um idiota. A sensação que eu tenho é que os conselhos que dei para Vitória, fiz o contrário para mim (...)", disse ele.

O ginasta afirmou que não pretende tomar a iniciativa de conversar com a famosa. "Não vou ter iniciativa de conversar absolutamente nada. Se você quiser... vocês tiveram até um afeto de amizade maior do que o meu. O meu é uma coisa de fora para dentro que eu herdei e coloquei num pedestal", completou. Veja o desabafo completo!

