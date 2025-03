Cantora Lexa mostra cuidados após cesárea nas redes sociais

Lexa fez questão de mostrar seus cuidados após a cesárea. A artista deu à luz em fevereiro, mas infelizmente a bebê não sobreviveu

Em suas redes sociais, Lexa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores.

A cantora passou um tempo afastada após passar por um momento muito difícil. Lexa deu à luz a Sofia em fevereiro, porém a bebê, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, morreu três dias após o nascimento.

A cesárea precisou ser realizada com urgência, pois a artista estava correndo risco de vida devido á pré eclâmpsia. Agora, Lexa está retomando a sua vida normal aos poucos.

A famosa publicou um vídeo em que aparece realizando uma sessão de drenagem linfática, que melhora o inchaço e a retenção de líquidos após a cirurgia.

"Essa maravilhosa está cuidando de todo o meu pós cesárea. Que profissional maravilhosa. Obrigada por tanto. Mãos mágicas", escreveu ela, mostrando a profissional que estava realizando o procedimento.

Puerpério

A cantora Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, aproveitaram alguns dias de descanso na África do Sul. Na quarta-feira, 12, a artista compartilhou alguns cliques da viagem e refletiu sobre a experiência de lidar com o puerpério e a dor da perda de sua filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento, em decorrência de um parto prematuro.

"Viajar faz bem para a alma, né? Quantas vezes eu fechei os olhos e conversei com a minha pequenininha... Eu sempre procurava a estrela mais brilhosa e começava a me declarar. Passar pelo puerpério sem a minha bebê não foi fácil, olhar para o meu corpo e ver as cicatrizes que ficaram sem a maior recompensa é muito duro", iniciou ela na legenda da publicação.

"Foram dias especiais, onde eu mais sorri do que eu chorei… Então valeu a pena! Agora é voltar aos poucos e fazer o que eu amo. Quero agradecer imensamente todas as palavras de acolhimento e amor que venho recebendo! Deus abençoe muito vocês!", complementou.

