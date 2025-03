Fernanda Lima abre o jogo sobre ciúmes de Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima abriu o jogo e foi sincera ao revelar se sente ciúmes do marido Rodrigo Hilbert, com quem é casada desde 2004

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos desde 2004 e são um dos casais mais inspiradores do mundo dos famosos. Mas isso não significa que o relacionamento seja perfeito.

Em entrevista ao Provoca, programa de Marcelo Tas na TV Cultura, a famosa contou como lida com o assédio das mulheres ao marido e revelou se sente ciúmes do ator.

Na ocasião, Fernanda afirmou que não é ciumenta e que ela e Rodrigo possuem um relacionamento maduro, com bastante conversa.

"[Lido] com humor. Eu não sou ciumenta. Se eu for ciumenta, nem acordo, nem saio de casa. Eu acho que já passamos, na nossa juventude, por grandes desafios e estamos aqui. É uma nova fase, mais madura, em que os dois sabem os riscos que temos. Não queremos botar em risco tudo o que construímos e o que ainda temos para fazer. Então, a gente se respeita. Eu não fico querendo saber nada e espero não saber", disse ela.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são pais dos gêmeos Francisco e João, de 16 anos, e de Maria Manoela, de seis anos.

Fama de faz-tudo

O ator Rodrigo Hilbert frequentemente é elogiado pelas tarefas que realiza. Conhecido por ser um 'faz-tudo', o famoso já construiu uma bicicleta para a filha, além de uma montanha-russa e uma casinha de madeira. Mesmo sendo muito reconhecido, sua esposa, Fernanda Lima, deu uma opinião sincera sobre a fama do amado.

“Só porque ele cozinha? Faz um crochêzinho? Realmente, essas coisas ele faz, mas eu também não posso jogar isso para cima porque qualquer mulher que fizer isso não vai estar fazendo mais do que a obrigação”, disse ela em entrevista ao podcast da RivoNews.

A apresentadora ainda ressaltou que, quando é uma mulher fazendo a mesma tarefa, os internautas não exaltam tanto quanto fazem com Hilbert. “Porque ninguém elogia uma mulher que faz, que mata galinha, que depena, cozinha, serve a família inteira, faz o curativo, cuida do homem, do sogro... A gente tem milhões de brasileiras que fazem o que o Rodrigo faz, mas a gente não valoriza”, destacou Fernanda Lima.

