BBB 25: Aline muda o visual e Vilma reage: 'Está lindo'

Aline contou com a ajuda dos participantes do BBB 25 para tirar suas tranças e foi elogiada por Vilma ao mostrar o novo visual

Alinedecidiu mudar o visual nesta quarta-feira, 26, e contou com a ajuda dos participantes do BBB 25 para tirar as tranças.

Mais tarde, a policial militar contou com a ajuda de Camilla para finalizar o cabelo e acabou sendo elogiada por Vilma. Ao chegar no banheiro, a estudante de Nutrição viu a sister mexendo nos fios e reagiu à cena.

"Nossa, gente. Quem são vocês?", brincou a mãe de Diogo Almeida, o último eliminado do reality show. "Diferente demais", acrescentou. "Sério? Estou com cara de quê?", questionou a amiga de Vinícius. "Não diz não, deixa pra lá", complementa a baiana.

Vilma brinca que é melhor não responder e elogia: "Está lindo", afirmou. Aline segue mexendo no cabelo e fala sobre o resultado final: "Esperar secar para ver que rumo ele vai tomar, para onde ele vai", finalizou.

Aline tem crise de choro na cozinha

A eliminação de Diogo Almeida no sexto paredão do BBB 25 deu o que falar entre os brothers na madrugada desta quarta-feira, 26. Sentada na mesa da cozinha do confinamento, Aline não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro. Ao ver a cena, Guilherme tentou consolá-la.

"Minha irmã, estou acostumado a lhe ver sorrido, não chorando", disse. Vinicius também se aproximou para conversar com ela. "Que saco (...) Fica parecendo que a pessoa morreu", disse a sister. "Mas qual a sensação?", quis saber o promotor de eventos.

"Que é frescura!", desabafou Aline, em meio a lágrimas. "Seu sentimento não é frescura. Se é seu, como é frescura?", devolveu Vinícius. "Todo mundo chorou aqui hoje. Você tem seu direito de chorar também", reagiu Guilherme. Em outro momento, Aline também lamentou a eliminação do brother e caiu no choro abraçada com Vitória Strada. Saiba mais!

