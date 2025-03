Dado Dolabella lança single e abre o jogo sobre relacionamento: 'É inspirada no amor e no perdão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dado Dolabella fala sobre A Gente Faz Amor e relembra relacionamentos

Dado Dolabella (44) quer experimentar novas artes na carreira em 2025. Solteiro desde fevereiro, quando chegou ao fim o seu relacionamento com Wanessa Camargo (42), ele passou a se dedicar à música e acaba de lançar uma faixa intitulada A Gente Faz Amor.

A colaboração com a cantora Lara traz um trabalho que mistura pagode, batida eletrônica e elementos do samba embalando uma letra sensível ao seu romance e perda. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator e cantor abre o jogo e revela se seu trabalho musical tem a ver com seu antigo relacionamento.

"Então, a música nova fala sobre relacionamento e é inspirada no amor, nesse sentimento mais sublime que a gente tem aqui nesse plano e que faz tudo acontecer, que sustenta o planeta. E ela também fala sobre perdão, porque, enfim, o amor é entendimento, amor é escuta, amor é humildade, amor é saber que somos falhos e que precisamos do perdão. Precisamos do perdão não só para o outro, mas principalmente para gente", explica.

Dado quer deixar a atuação como segundo plano neste momento da sua vida. Em nova fase de vida, ele quer seguir cantando e criando novas canções. De acordo com ele, essa parte do seu talento sempre esteve em segundo plano.

"Voltei a investir, sim! Na verdade, é a primeira vez na minha vida que eu tô focado na música. Isso porque antes, quando lancei os outros discos, eu ainda trabalhava como ator e sempre foi muito dividido o trabalho de música, né? Eu nunca me dediquei full time pra música. E agora eu tô investindo 100% na música, com alguns outros projetos acontecendo, mas com o foco todo voltado para a música", conta.

Apesar disso, o artista não descarta interpretar um personagem marcante nas novelas. "E quanto ao convite, se fizer meu coração bater forte, é óbvio que eu tô aberto. Eu sou ator, não existe ex-ator. E ainda tenho muita história para contar", finaliza.

