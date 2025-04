BBB 25: Guilherme, João Pedro e Renata estão na grande final

Quem deve vencer o BBB 25? Guilherme, João Pedro e Renata disputam o prêmio milionário do BBB 25

Chegou a hora de descobrir o vencedor do BBB 25, da Globo. Na noite deste domingo, 20, os nomes dos finalistas foram definidos: Guilherme, João Pedro e Renata.

A última eliminada da temporada foi a atriz Vitória Strada, que deixou a casa na semifinal ao receber mais de 52% dos votos do público.

Agora, os finalistas disputam os votos do público para decidir quem vai ganhar o prêmio de R$ 2.720.000. A grande final acontece na próxima terça-feira, 22.

Quem deve vencer o BBB 25? Guilherme

João Pedro

Renata

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Saiba como será a grande final do BBB 25

A grande final do BBB 25, da Globo, acontece na próxima terça-feira, 22, e a emissora acaba de revelar os detalhes do evento de encerramento. O anúncio do vencedor acontecerá durante uma festa no jardim da casa do programa. Lá, vários convidados vão agitar a noite antes do anúncio da grande vitória.

A Globo anunciou que a grande final reunirá todos os participantes que foram eliminados ao longo do BBB 25 e também contará com a presença de dois familiares de cada finalista. Enquanto isso, os finalistas estarão na sala de estar para acompanharem os shows e os VTs da edição.

A final será agitada com os shows de ex-BBBs que são cantores. A lista de convidados conta com Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24). Além disso, o cantor Paulo Ricardo também estará por lá.